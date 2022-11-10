حلف شمال الأطلسي: انسحاب الروس من خيرسون سيشكّل نصرًا جديدًا لأوكرانيا

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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم، أنه يراقب طريقة انسحاب الروس من منطقة خيرسون الأوكرانية، معتبرًا أن الانسحاب، إذا تأكّد، سيشكّل "نصرًا جديدًا لأوكرانيا"، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وقال بعد محادثات أجراها مع رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني في روما: "علينا مراقبة تطور الوضع على الأرض في الأيام المقبلة. لكن من الواضح أن روسيا تحت ضغط كبير وإذا غادرت خيرسون، فسيشكّل ذلك نصرًا جديدًا لأوكرانيا".