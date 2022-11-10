الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد "عدم تحقيق تقدّم" في المفاوضات مع إيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، "عدم تسجيل أي تقدّم في المحادثات مع إيران في شأن مواد نووية غير معلن عنها في 3 مواقع، مع وجود خطة" لزيارة لطهران هذا الشهر".



وجاء في تقرير للوكالة اطلعت عليه "وكالة الصحافة الفرنسية" أن "المدير العام للوكالة رافايل غروسي يشعر بقلق بالغ من عدم تحقيق تقدّم في توضيح المسائل العالقة المرتبطة بالضمانات وحلها".

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