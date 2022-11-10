Advertisement

عربي-دولي

مكتب السيستاني يكشف حقيقة التصريحات المنسوبة لممثله حول احتجاجات إيران

Lebanon 24
10-11-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1009402-638036937337611641.jpg
Doc-P-1009402-638036937337611641.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علق مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، الخميس، على تصريحات نسبت لـ"ممثله" في إيران، جواد الشهرستاني، تتعلق بالاحتجاجات الجارية في إيران.

وجاء في بيان لمكتب السيستاني: "ننوه إلى الجميع بأن سماحة السيد السيستاني، دام ظله، ليس لديه أي وكيل يعبر عن مواقفه السياسية".
Advertisement

ويوم أمس صدرت تصريحات نسبت لجواد الشهرستاني ممثل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في إيران، تتعلق بالاحتجاجات في إيران والوقوف إلى جانب الحكومة الإيرانية.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-11-10
15:22 | 2022-11-10
15:00 | 2022-11-10
14:30 | 2022-11-10
14:00 | 2022-11-10
13:45 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website