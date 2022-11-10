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إقتصاد

التضخم في أميركا يتراجع إلى 7.7 بالمئة

Lebanon 24
10-11-2022 | 12:30
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تباطأ معدل التضخم السنوي في أميركا خلال تشرين الاول الماضي إلى 7.7 بالمئة، متفوقا على التوقعات التي كانت تقدر نزوله إلى 8 بالمئة، وذلك مقارنة مع 8.2 بالمئة في أيلول.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.4 بالمئة، لكن بنسبة أقل من التوقعات البالغة 0.6 بالمئة. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.3 بالمئة في تشرين الاول بأقل من التوقعات البالغة 0.5 بالمئة.
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وفور الإعلان عن بيانات التضخم، قفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنسبة 3 بالمئة على الأقل، كما ارتفعت سندات الخزانة الأميركية، فيما انخفض الدولار بأكثر من 1 بالمئة.

وتعطي بيانات التضخم الجديدة مؤشرا على أنه ربما قد انتهت ذروة ارتفاع الأسعار، والاتجاه نحو مسار هبوطي، من شانه أن يشجع الاحتياطي الفيدرالي على خفض وتيرة زيادة الفائدة، بعد سلسلة من التشديد غير المسبوقة منذ 40 عاما، بهدف كبح التضخم.
 
 
(سكاي نيوز)

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