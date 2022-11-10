Advertisement

عربي-دولي

البرلمان البلجيكي يدعو لفرض عقوبات أوروبية إضافية على إيران

Lebanon 24
10-11-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1009431-638037017294684794.png
Doc-P-1009431-638037017294684794.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا البرلمان البلجيكي لفرض عقوبات أوروبية إضافية على إيران، على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ سبتمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المحتجين.

كما طالب البرلمان البلجيكي بإجراء تحقيق دولي في دور الحرس الثوري الإيراني في قمع الاحتجاجات، داعياً الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري.
Advertisement
 
يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا أقروا أواخر الشهر الماضي عقوبات ضد عدة مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد "شرطة الأخلاق"، لضلوعهم في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي تفجرت في البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.

(الحدث) 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2022-11-10
15:22 | 2022-11-10
15:00 | 2022-11-10
14:30 | 2022-11-10
14:00 | 2022-11-10
13:45 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website