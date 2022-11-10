البرلمان البلجيكي يدعو لفرض عقوبات أوروبية إضافية على إيران

دعا البرلمان البلجيكي لفرض عقوبات أوروبية إضافية على إيران، على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ سبتمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المحتجين.



كما طالب البرلمان البلجيكي بإجراء تحقيق دولي في دور الحرس الثوري الإيراني في قمع الاحتجاجات، داعياً الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري.

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يذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا أقروا أواخر الشهر الماضي عقوبات ضد عدة مسؤولين إيرانيين، بينهم قائد "شرطة الأخلاق"، لضلوعهم في حملة القمع التي يشنها النظام على الاحتجاجات التي تفجرت في البلاد منذ مقتل الشابة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.



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