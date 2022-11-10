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عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي لن يصدر تأشيرات شنغن لفئة معينة من الروس

Lebanon 24
10-11-2022 | 14:30
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وافق مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي مبدئيا على عدم إصدار تأشيرات شنغن للروس الحاصلين على جوازات سفر في المناطق الأوكرانية السابقة والتي أصبحت جزءا من روسيا بعد الاستفتاء.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه: "لن يتم قبول وثائق السفر الروسية الصادرة للأشخاص المقيمين في المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا أو في الأراضي التي انفصلت عن جورجيا كوثائق صالحة للحصول على تأشيرة أو عبور حدود منطقة شنغن".
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وأشار المجلس الأوروبي إلى أن جوازات السفر الروسية الصادرة في هذه المناطق "لم يعد معترف بها أو هي في طور عدم الاعتراف من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

ولا يزال هذا القرار مبدئيا. حيث يجب أن يمر النص المتفق عليه لهذه الاتفاقيات من خلال إجراءات الموافقة الرسمية من قبل جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي.

ويهدف قرار عدم إصدار التأشيرات إلى تشكيل "نهج مشترك" لضمان أمن الاتحاد وتنفيذ سياساته المتعلقة بالحدود والتأشيرات.
 
(روسيا اليوم) 
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