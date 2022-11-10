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عربي-دولي

لافروف يبحث مع نظيره الهنغاري هاتفيا التعاون في مجال الطاقة

Lebanon 24
10-11-2022 | 15:00
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الهنغاري بيتر سيارتو عبر الهاتف التعاون في مجال الطاقة.
 
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب المحادثة الهاتفية إن: "وزيري الخارجية تبادلا وجهات النظر حول القضايا الحالية للتعاون الثنائي، بما في ذلك التعاون في قطاع الطاقة، وبحثا أيضا بعض جوانب التفاعل على المنصات الدولية".
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وصرح سيارتو، في وقت سابق بأن بلاده لا تؤيد مقترح تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي، لما له من تداعيات سلبية على إمدادات الغاز للأسواق الأوروبية، وارتفاع أسعاره.
 
(روسيا اليوم) 
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