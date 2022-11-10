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عربي-دولي
تحول الحلم إلى كابوس.. خطر مفاجئ يهدد زفاف ابنة ترامب من حبيبها اللبناني الأصل
Lebanon 24
10-11-2022
|
12:17
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تجري الرياح منذ أمس بما لا يشتهيه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ولا 500 شخص دعاهم من معظم العالم لحضور حفل زفاف ابنته الصغرى ولبناني الأصل، بدءاً من الجمعة في منتجع Mar-a-Lago الذي يملكه بفلوريدا، وكله بسبب خطر ظهر داهماً باسم "نيكول" فجأة، وقادر على تحطيم النوافذ والعبث بالطاولات والكراسي ومن حولها وما عليها، وتحويل الحلم إلى كابوس.
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ومع أن شدة "نيكول" تراجعت أمس، إلا أنه تحول من إعصار إلى عاصفة استوائية بدأت تضرب الساحل الشرقي لفلوريدا برياح سرعتها 120 كيلومتراً بالساعة، بحسب ما نقلت الوكالات عن "المركز الوطني للأعاصير" في الولايات المتحدة.
لذلك فحفل زفاف تيفاني ترامب البالغة 29 عاماً، واللبناني الأصل مايكل بولس، الأصغر منها بعام، لا يزال تحت رحمة نيكول، حتى إشعار آخر اليوم، أو الجمعة المقرر فيه عشاء لمن وصل باكراً من المدعوين. أما من تأخر بالحضور، بسبب إغلاق مطار بالم بيتش الدولي، فقد لا يلبي الدعوة إذا بقي المطار مغلقاً، أو ينتظر إعادة فتحه إذا سمحت الأحوال الجوية، ليحضر حفل زفاف اللذين تعارفا أثناء حفل أقامته الممثلة والمغنية الأميركية، ليندسي لوهان، في 2018 بجزيرة "ميكونوس" باليونان.
(العربية)
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