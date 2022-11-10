Advertisement

عربي-دولي

نيبينزيا: مصير الأفغان العاديين آخر ما يقلق الغرب

Lebanon 24
10-11-2022 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1009451-638037066206011254.jpg
Doc-P-1009451-638037066206011254.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الدول الغربية ليست مستعدة لبحث إلغاء تجميد الأصول الأفغانية بدون استخدام القضية المالية كوسيلة ضغط على السلطات هناك.
 
وقال نيبينزيا: "على خلفية تدهور الحالة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، لا تزال هناك مشكلة الحل المستعجل للمسألة التي طال أمدها إلى حد ما، والمتمثلة في إلغاء تجميد الأصول الأفغانية اللازمة لأفغانستان من أجل انتعاشها الاقتصادي وتنميتها".

وأضاف: "إننا نرى عدم استعداد المانحين الغربيين لبحث هذا الموضوع بجدية دون محاولة استخدام القضية المالية كأداة ضغط على السلطات الموجودة بحكم الواقع".

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة: "كما أنه من الواضح أن مصير الأفغان العاديين، الذين ليس لديهم وسائل العيش الأساسية، هو آخر ما يقلق البلدان الغربية".
Advertisement
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2022-11-10
18:30 | 2022-11-10
17:30 | 2022-11-10
17:00 | 2022-11-10
16:50 | 2022-11-10
16:30 | 2022-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website