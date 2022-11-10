روسيا لن تُطلق يد إيران في سوريا وتطلب زوارق مسيّرة

تمسّكت موسكو بسياستها الحذرة تجاه إطلاق يد إيران في مواجهة ضربات إسرائيل بسورية، رغم سعيها للحصول على المزيد من الأسلحة والمقاتلين الموالين لطهران لسد حاجات المجهود الحربي بأوكرانيا، في حين كشف الحرس الثوري عن صاروخ فرط صوتي، وتحدثت منصة إيرانية عن رسالة تخريب قرب ديمونا.

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أكد مصدر في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لـ"الجريدة" الكويتية أن الأمين العام للمجلس علي شمخاني طلب من نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف، خلال وجوده في طهران، أمس الأول، أن تطلق روسيا يد الجمهورية الإسلامية في سورية للرد على الهجمات الإسرائيلية لكن المسؤول الروسي أبلغه أن الأمر يحتاج إلى قرار مباشر من الرئيس فلاديمير بوتين وأنه لا يستطيع إعطاء وعد بهذا الشأن.

وذكر المصدر أن باتروشيف قال لشمخاني إن موسكو يمكن أن تغير موقفها المتحفظ والرامي لتفادي توسيع دائرة المواجهات الإقليمية بسورية، إذا ما قامت الدولة العبرية بتزويد أوكرانيا بأسلحة فقط.

وأشار المصدر إلى أن شمخاني سلم نظيره الروسي ملفات استخباراتية تزعم أن 20000 مقاتل وخبير عسكري إسرائيلي منخرطون في العمليات العسكرية الدائرة بأوكرانيا إلى جانب كييف إضافة إلى عدد من مقاتلي المعارضة السورية تم نقلهم للقتال إلى جانب الأوكرانيين ضد الروس وان هذا يكفي لكي تفكر موسكو في الرد على الإسرائيليين عبر إعطاء الضوء الأخضر لحلفاء طهران بالرد على ضربات الدولة العبرية.

وذكر أن باتروشيف أشار إلى أن بلاده لديها معلومات متطابقة مع ما ذكره شمخاني إضافة إلى أنباء عن تواجد عناصر إيرانية معارضة تقاتل لمصلحة كييف.

وأوضح المسؤول الروسي أن أوكرانيا والإسرائيليين أكدوا لموسكو أن المقاتلين الإسرائيليين تطوعوا بشكل شخصي.



