مقتل شرطي طعناً في بروكسل

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أعلن مسؤول قضائي بلجيكي أن رجل شرطة قتل طعنا في بروكسل، في بهجوم يشتبه في أنه إرهابي، على ما أوردت "وكالة الانباء الألمانية" (د ب أ).وبحسب مكتب المدعي العام للبلاد، تعرض ضابطا شرطة لهجوم قرب محطة قطار شمالي بروكسل في حادث أمس. وأوردت وسائل إعلام محلية أن المهاجم أصيب برصاصة.وأضاف المسؤول القضائي، الذي رفض كشف هويته بسبب استمرار التحقيقات للأسوشيتدبرس، أن ثمة اشتباها في وقوع هجوم إرهابي. ولم يخض في تفاصيل.