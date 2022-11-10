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عربي-دولي

مقتل شرطي طعناً في بروكسل

Lebanon 24
10-11-2022 | 16:50
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أعلن مسؤول قضائي بلجيكي أن رجل شرطة قتل طعنا في بروكسل، في بهجوم يشتبه في أنه إرهابي، على ما أوردت "وكالة الانباء الألمانية" (د ب أ).

وبحسب مكتب المدعي العام للبلاد، تعرض ضابطا شرطة لهجوم قرب محطة قطار شمالي بروكسل في حادث أمس. وأوردت وسائل إعلام محلية أن المهاجم أصيب برصاصة.
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وأضاف المسؤول القضائي، الذي رفض كشف هويته بسبب استمرار التحقيقات للأسوشيتدبرس، أن ثمة اشتباها في وقوع هجوم إرهابي. ولم يخض في تفاصيل.
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