انسحاب روسيا من خيرسون مقدمة لتسوية أم لهجوم على القرم؟

بعد يوم على إعلانه الانسحاب من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، حيث تقع عاصمة المنطقة، بدأ الجيش الروسي، أمس، سحب قواته من خيرسون الأوكرانية الاستراتيجية، التي تتحكم في الطريق البري الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّها الرئيس فلاديمير بوتين عام 2014، مما أثار تساؤلات عما إذا كانت الخطوة مقدمة لتسوية ما، أم ستتحول الى مقدمة ليمتد الهجوم الأوكراني المضاد باتجاه القرم. وقالت وزارة الدفاع الروسية: «تجري وحدات الجنود مناورات باتّجاه موقع معدّ لها على الضفة اليسارية من نهر دنيبرو بما يتوافق بشكل صارم مع الخطة المقررة».

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وفعّل الجيش، أمس، قرار وزير الدفاع سيرغي شويغو بالانسحاب من خيرسون، في تطوّر كبير تحدثت هيئة الأركان الأميركية بعده عن فرصة لإجراء مفاوضات بين موسكو وكييف، لإنهاء الغزو المستمر منذ شهر فبراير. وبناء على اقتراح قائد العمليات، الجنرال سيرغي سوروفيكين، أمر شويغو بانسحاب القوات من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، لإنشاء خط دفاع على الضفة اليسرى (شرق) للنهر الذي يشكّل حاجزاً طبيعياً.

وفي تصريحات بثّها التلفزيون، أبلغ سوروفيكين شويغو بأنه لم يعد من الممكن توصيل الإمدادات إلى مدينة خيرسون، واقترح إقامة خطوط دفاعية على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو الذي يشطر أوكرانيا. تقدُّم بالجنوب في المقابل، أعلن قائد الجيش الأوكراني، فاليري زالوجني، أمس، مواصلة الهجوم واستعادة 12 بلدة خلال 24 ساعة، موضحا أن «قوات الدفاع تقدّمت بما يزيد على 260 كيلومترا مربّعا. وفي كلمة ذكر خلالها خيرسون مرة واحدة فقط، أكد زيلينسكي أن قواته تعزز مواقعها «خطوة بخطوة» في الجنوب، وحذّر من أن «العدو لن يقدّم لنا أي هدايا، ونحن نفوز بكل شيء، لذا نحن نمضي قُدما بحذر شديد، من دون عواطف أو مخاطر لا داعي لها». وووصف الرئيس الأوكراني الخطوة الروسية بأنها انتصار كبير، وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إنه يراقب كيفية انسحاب الروس، معتبرًا أنه إذا تأكّد، سيشكّل «نصرًا جديدًا لأوكرانيا»، ومضيفاً بعد محادثات مع رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني: «من الواضح أن روسيا تحت ضغط كبير».



