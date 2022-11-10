استنفار أمني... وقوى وفعاليات ترفض دعوات التظاهر

تسود حالة من الاستنفار الأمني في القاهرة ومدن مصرية لتجنب أي محاولات إخلال بالأمن، وسط رفض قوى حزبية معارضة في الداخل للدعوات المجهولة المصدر للتظاهر اليوم احتجاجا على الأوضاع المعيشية في البلاد، وذلك مع بالتزامن مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ، حيث من المتوقع أن يعقد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جلسة مشاورات قصيرة.

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