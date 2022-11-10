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عربي-دولي
استنفار أمني... وقوى وفعاليات ترفض دعوات التظاهر
Lebanon 24
10-11-2022
|
19:00
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تسود حالة من الاستنفار الأمني في القاهرة ومدن مصرية لتجنب أي محاولات إخلال بالأمن، وسط رفض قوى حزبية معارضة في الداخل للدعوات المجهولة المصدر للتظاهر اليوم احتجاجا على الأوضاع المعيشية في البلاد، وذلك مع بالتزامن مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ، حيث من المتوقع أن يعقد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جلسة مشاورات قصيرة.
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وقد كشف مصدر أمني مصري لـ"الجريدة" الكويتية خطة تأمين العاصمة، ضد من وصفهم بالعناصر التخريبية، موضحاً أن قوات الأمن ستنتشر على جميع مداخل القاهرة والجيزة أمام القادمين من المحافظات وتفتيشهم والتأكد من سبب زيارتهم للعاصمة، ومنع الأشخاص الذين يشتبه فيهم من الدخول وإلقاء القبض على من يثبت تورطه.
وانتشرت عناصر أمن في وسط القاهرة وبدأت تفتيش هواتف المارة، بينما قررت شركات النقل الداخلي بين المحافظات تعليق عملها الجمعة، بحجة سوء الأحوال الجوية، بينما ألغت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة فعالياتها المقررة اليوم تحسبا لأي طارئ.
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