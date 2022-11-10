مُجدداً زلة لسان لبايدن.. الروس انسحبوا من "الفلوجة"! (فيديو)

زلات لسان الرئيس الأميركي جو بايدن تتكرر، فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بفيديو يظهر زلة لسان لبايدن خلال حديث عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا.

وقال في المقطع المتداول تعليقاً على التطورات في مدينة خيرسون الاستراتيجية جنوب أوكرانيا: "أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة (وهي مدينة عراقية) أم لا.. أو أعني ، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول خيرسون)".

فتذكّر بايدن الاسم الصحيح للمدينة بعد التصحيح، وتابع: "أقصد خيرسون، مدينة خيرسون".

محور هجوم مضاد

أتى ذلك بعد إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الأربعاء الماضي أن القوات الروسية ستنسحب من الضفة الغربية لدنيبرو بالقرب من خيرسون.

إلا أن رد أوكرانيا جاء حذراً، إذ أشارت إلى بقاء بعض القوات الروسية في خيرسون وإرسال تعزيزات إلى المنطقة، وفق رويترز.

يشار إلى أن مدينة خيرسون كانت العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها موسكو بعد العملية العسكرية وأصبحت محور هجوم مضاد أوكراني.

كما تتحكم المدينة في الطريق البري الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014 ومصب نهر دنيبرو الذي يشطر أوكرانيا.

"ابني مات في العراق!"

يذكر أنه في وقت سابق من تشرين الثاني الحالي، ارتكب بايدن هفوة بينما كان يتحدث عن التضخم كمشكلة عالمية خلال لقاء في جنوب فلوريدا، حيث تلعثم، وبدل أن يقول إنها بسبب الحرب في أوكرانيا، قال إنها بسبب حرب العراق.

غير أنه "زاد الطين بلة" بعدما حاول تبرير هفوته، قائلاً: "عفواً.. أقصد الحرب في أوكرانيا". وأردف:" أنا أفكر في العراق لأنه المكان الذي مات فيه ابني".

في حين أن نجله بو توفي بعد معركة مع سرطان الدماغ في أيار 2015 بمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ماريلاند، عن عمر يناهز 46 عاماً، بعد أن خدم كمحام في العراق.

(العربية)