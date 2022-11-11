الحسمُ يبدأ منها.. 3 ولايات تحدّد مصير انتخابات التجديد النصفي

تركت الاقتراعات المعلقة في ولايتين وانتخابات الإعادة في ولاية ثالثة السيطرة على مجلس الشيوخ غير محسومة، حيث تتسابق أريزونا ونيفادا لفرز الأصوات، الخميس، ويستعد المرشحون المتنافسون في جورجيا لحملة تمتد على 4 أسابيع أخرى.

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كان الديمقراطيون متفائلين بحذر بأن تقدم السيناتور مارك كيلي سيصمد في أريزونا ونيفادا، وبعده السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، ويعتقدون أن بطاقات الاقتراع البريدية من المناطق الحضرية ستساعدهم في اللحاق بهم.



واتفق بعض الجمهوريين في السر على أن مرشحيهم قد يخسرون، لكن آخرين في الحزب الجمهوري أعربوا عن ثقتهم في أن بليك ماسترز سيتقدم في ولاية أريزونا وأن آدم لاكسالت سيظل متقدما في نيفادا.



ويحتاج شاغلو المناصب الديمقراطية إلى الفوز في ولايتين على الأقل من الولايات الثلاث (جورجيا- أريزونا- نيفادا) للاحتفاظ بالسلطة.



وحتى لو أصبح الجمهوريون في نهاية المطاف الأغلبية في مجلس النواب، فإن استمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ سيحافظ على قدرة الرئيس جو بايدن على تأكيد مرشحيه القضائيين وتعييناته الإدارية.



ولا يتوقع المسؤولون في أريزونا ولا نيفادا إنهاء العد قبل عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.



في غضون ذلك، بدأت الأموال تتدفق على جورجيا لخوض سباق الإعادة في 6 ديسمبر الذي قد يحدد الأغلبية في مجلس الشيوخ.



آخر الإحصائيات



حتى بعد ظهر الخميس، قدّر مكتب وزير خارجية ولاية أريزونا أنه لا يزال يتعين عد أكثر من 600 ألف بطاقة اقتراع على مستوى الولاية. كان الديمقراطيون متفائلين بحذر بأن تقدم السيناتور مارك كيلي سيصمد في أريزونا ونيفادا، وبعده السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، ويعتقدون أن بطاقات الاقتراع البريدية من المناطق الحضرية ستساعدهم في اللحاق بهم.واتفق بعض الجمهوريين في السر على أن مرشحيهم قد يخسرون، لكن آخرين في الحزب الجمهوري أعربوا عن ثقتهم في أن بليك ماسترز سيتقدم في ولاية أريزونا وأن آدم لاكسالت سيظل متقدما في نيفادا.ويحتاج شاغلو المناصب الديمقراطية إلى الفوز في ولايتين على الأقل من الولايات الثلاث (جورجيا- أريزونا- نيفادا) للاحتفاظ بالسلطة.وحتى لو أصبح الجمهوريون في نهاية المطاف الأغلبية في مجلس النواب، فإن استمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ سيحافظ على قدرة الرئيس جو بايدن على تأكيد مرشحيه القضائيين وتعييناته الإدارية.ولا يتوقع المسؤولون في أريزونا ولا نيفادا إنهاء العد قبل عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.في غضون ذلك، بدأت الأموال تتدفق على جورجيا لخوض سباق الإعادة في 6 ديسمبر الذي قد يحدد الأغلبية في مجلس الشيوخ.حتى بعد ظهر الخميس، قدّر مكتب وزير خارجية ولاية أريزونا أنه لا يزال يتعين عد أكثر من 600 ألف بطاقة اقتراع على مستوى الولاية.

المسؤولون في مقاطعة ماريكوبا - حيث لم يتم فرز حوالي 400 ألف صوت بعد – قال المسؤولون إن الإحصاء الكامل قد يستغرق عدة أيام أخرى.

في ولاية نيفادا، لم يتم فرز أكثر من 50000 بطاقة اقتراع مع وصول المزيد يوميا عبر البريد - يمكن استلامها في وقت متأخر حتى يوم السبت - وتحتاج إلى معالجة أكثر من 7000 بطاقة اقتراع.

شهدت مقاطعة ماريكوبا، أكبر ساحة معركة في ولاية أريزونا، أكثر من 275000 بطاقة اقتراع مبكرة في يوم الانتخابات (حوالي 100000 أكثر من عام 2020).

حتى الآن، كان أداء الجمهوريين أفضل فيما يتعلق بأصوات يوم الانتخابات مقارنة بأصواتهم عبر البريد، وهو انعكاس لتزايد عدم الثقة في نظام التصويت عبر البريد الراسخ في ولاية أريزونا مدفوعا بادعاءات الرئيس السابق دونالد ترامب بأن العملية كانت مزورة.

يشعر الجمهوريون الوطنيون في نيفادا بمزيد من التفاؤل، حيث لا يزال يتعين عد عدد أقل من بطاقات الاقتراع مع احتلال لاكسالت الصدارة بحوالي 16000 صوت حتى بعد ظهر يوم الخميس.

ويعتقد الديمقراطيون أن أوراق الاقتراع المتبقية عبر البريد ستنحرف لصالح كورتيز ماستو. مع هذا، فقد كان الجمهوريون يأملون أن تكون بعض بطاقات الاقتراع البريدية هذه أكثر ملاءمة لهم، ويراهنون على أن عدم ثقة ناخبي الحزب الجمهوري في نظام التصويت عبر البريد، كما هو الحال في ولاية أريزونا، يحسّن هوامشهم مع حالات الانسحاب في يوم الانتخابات، لكن الديمقراطيين لاحظوا أن الأصوات المتبقية تشمل بطاقات الاقتراع، وهي طريقة لا يثق بها بعض الجمهوريون.

وأظهرت الدفعات الأخيرة من الأصوات المتبقية عبر البريد أن كورتيز ماستو اكتسبت الهوامش التي تحتاجها لتجاوز لاكسالت.

وساد الهدوء مقر الانتخابات في لاس فيغاس يوم الخميس، حيث قام أكثر من 200 عامل بعدّ وفرز الأصوات خلف أبواب مغلقة وتحت حراسة الشرطة، ولم تكن هناك احتجاجات خارج مركز العد كما كانت قبل عامين.

وفي جورجيا، يستعد كل من الجمهوريين والديمقراطيين لجولة إعادة ليست سهلة.

وقد ينتهي سباق آخر مهم في مجلس الشيوخ، بين الديمقراطي رافائيل وارنوك ومنافسه الجمهوري هيرشل ووكر في جورجيا، بإجراء جولة إعادة إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وأعلنت لجنة حملة مجلس الشيوخ الديمقراطي يوم الخميس أنها ستنفق 7 ملايين دولار على العمليات الميدانية في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ بجورجيا.

وخصصت اللجنة الوطنية لمجلس الشيوخ الجمهوري يوم الخميس 234 ألف دولار للإعلانات التلفزيونية الداعمة لجهودها في جولة الإعادة.

(سكاي نيوز عربية)