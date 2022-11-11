قبيل زيارة بايدن.. ماذا تعتزم أميركا مناقشته في مؤتمر المناخ "كوب 27"؟

واليوم 11 تشرين الثاني، سيتوجه بايدن إلى مصر للمشاركة في قمة المناخ "كوب 27". ويوم غدٍ، سيتوجه الرئيس الأميركي إلى كمبوديا للمشاركة في قمة آسيان. أما يوم 13 تشرين الثاني، فسيتوجه بايدن إلى إندونيسيا للمشاركة في قمة مجموعة الـ20.

وفي تصريحات خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، اعتبر المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ أن بلاده تأمل أن تصبح القمة الحالية لـ"تنفيذ التعهدات والالتزامات" التي جرى الإعلان عنها من جميع الشركاء حول العالم.وقال وربيرغ إن أزمة التغيرات المناخية الراهنة لا تعترف بأي حدود سياسية أو جغرافية، ومن ثمَّ على الجميع أن يعمل على تنفيذ التعهدات لأن "الوقت ليس في صالحنا".وأضاف أننا "نرى تأثيرات التغير المناخي الآن بشكل واضح للغاية، عبر العديد من الكوارث حول العالم مثل الفيضانات والتصحر والسيول والجفاف والحرائق وندرة المياه، وبالتالي فهذه هي النقطة الأبرز عندما نناقش العمل المناخي على مستوى العالم، بأن يكون هناك تعاون حقيقي والتزام جدي لتنفيذ كل التعهدات".وشدد على أنه "في ما يتعلق بالحد من تغير المناخ، وعلى الرغم من التقدم الكبير، فإننا متأخرون في القيام بجهودنا المطلوبة كما يخبرنا العلم للحفاظ على 1.5 درجة مئوية، ففي عام 2021، استخدم العالم فحمًا أكثر بنسبة 9 بالمئة مقارنة بعام 2020، مع ما يقرب من 300 غيغاوات من طاقة الفحم الجديدة في خط أنابيب البناء، والعديد من مصادر الانبعاثات الرئيسية لم تعزز بعد ما يسمى بـ"المساهمات المحددة وطنيًا" الخاصة بها وفقًا لميثاق غلاسكو للمناخ".وعبر وربيرغ أن بلاده تنظر إلى مؤتمر "كوب 27" بنهج "التنفيذ الإضافي"، لأن معالجة أزمة التغيرات المناخية لا تتطلب تنفيذ الالتزامات والأهداف التي سبق أن تعهدت بها الدول فحسب، بل ستتطلب أيضا تعزيز تلك الالتزامات والأهداف غير الكافية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.وبشأن أولويات الإدارة الأميركية خلال "كوب 27"، أوضح المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية أنها ستكون متعلقة بخفض الانبعاثات، وقدرة الدول على التكيف، وتمويل العمل المطلوب لمواجهة التغير المناخي، وتطوير التكنولوجيا اللازمة، ومناقشة الخسائر والأضرار.وأضاف: "سيكون هذا المؤتمر أيضاً فرصة لتقييم التقدم المحرز حتى الآن، لمضاعفة التزامنا بالنجاح في معالجة هذه الأزمة، من خلال مجموعة من المبادرات والشراكات الدولية".