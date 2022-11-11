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عربي-دولي

تطور لافت.. خطوة جديدة من واشنطن تجاه روسيا

Lebanon 24
11-11-2022 | 01:30
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قالت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستسمح باستمرار بعض المعاملات المتعلقة بالطاقة مع العديد من الكيانات الروسية مثل بنوك سبيربنك و"في.تي.بي" وألفا حتى 14 أيار.

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وذكرت الوزارة في إشعار على موقعها الإلكتروني أنها ستمدد ترخيصاً عاماً كان من المقرر أن ينتهي الشهر المقبل.
 
والبنك المركزي الروسي مدرج أيضاً على القائمة التي أعلنت عنها واشنطن، وقد جاءت خطوة الأخيرة بشأن الكيانات الروسية قبل أسابيع من بدء سريان الحد الأقصى لمجموعة السبع على أسعار النفط الروسي في الخامس من كانون الأول.

وفرضت على روسيا أكبر مصدر للطاقة، عقوبات أميركية وأوروبية بعيد غزوها لأوكرانيا في شباط، مما تسبب في اضطرابات في الأسواق.
 
وهدد الكرملين باستخدام تأثيره على إمدادات الطاقة كسلاح اقتصادي ضد الغرب الذي يدعم أوكرانيا لصد الغزو.
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