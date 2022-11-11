تقريرٌ يكشف وضع الكوليرا في سوريا.. 5 تحديات تبرز بقوّة!

يواصل مرض "الكوليرا" التفشي "بهدوء" في عموم المناطق السورية، وباتت الأرقام الخاصة بالإصابات تعكس منحى تصاعديا شبه يومي، وخاصة ضمن المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال وغربي البلاد.



Advertisement وعلى الرغم من الإجراءات التي أعلن عنها في المناطق التي تسيطر عليها أطراف نفوذ مختلفة للحد من التفشي على نحو أكبر، إلا أن ذلك ليس كفيلا بإيقاف المرض، ولاسيما أن الأسباب المرتبطة به ترتبط جذورها بكارثة كبيرة، تتعلق بالمياه الملوثة، والتي تحتاج معالجتها إمكانيات وخطط مرسومة.



وفي آخر الإحصائيات التي نشرتها "شبكة الإنذار المبكر والأوبئة"، سجلت مناطق شمال غرب سوريا 8255 إصابة حتى الآن، بينما في الشمال والشمال الشرقي بلغ عدد الإصابات 21305، إلى جانب 696 في منطقة "نبع السلام".



في المقابل، بلغ عدد الوفيات في عموم المناطق 39، فيما قالت منظمات إنسانية من بينها "الدفاع المدني السوري" إن معظم الحالات التي رصدتها خلال الأسبوعين الماضيين من فئة الأطفال.



وأضافت المنظمة في بيان أن "التفشي المتسارع يهدد حياة السكان بسبب ضعف البنية التحتية وإنهاك القطاع الطبي وفقدان مقومات الحياة".



ويعتبر تلوث مياه الشرب أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور المرض في سوريا، وهو ما ينسحب أيضا على جارتها لبنان، والتي تشهد أيضا تفشيا متسارعا، حسب الأمم المتحدة ووزارة الصحة اللبنانية.



وسجلت سوريا عامي 2008 و2009 آخر موجات تفشي المرض في محافظتي دير الزور والرقة.



وبعد نزاع مستمر منذ 11 عاما، تشهد البلاد أزمة مياه حادة، على وقع تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ما دفع الكثير من المواطنين للاعتماد على مياه شرب غير آمنة، وبالأخص من نهر الفرات.



وقد أثبتت التحاليل النهائية الأخيرة لعينات من النهر وجود "ضمات الكوليرا فيه"، وكذلك الأمر بالنسبة لمصادر المياه التي يعتمد عليها السكان في شمال غربي البلاد، وخاصة في المخيمات التي تفتقد لشبكات الصرف الصحي، ومحطات المعالجة.



تحديات وعلى الرغم من الإجراءات التي أعلن عنها في المناطق التي تسيطر عليها أطراف نفوذ مختلفة للحد من التفشي على نحو أكبر، إلا أن ذلك ليس كفيلا بإيقاف المرض، ولاسيما أن الأسباب المرتبطة به ترتبط جذورها بكارثة كبيرة، تتعلق بالمياه الملوثة، والتي تحتاج معالجتها إمكانيات وخطط مرسومة.وفي آخر الإحصائيات التي نشرتها "شبكة الإنذار المبكر والأوبئة"، سجلت مناطق شمال غرب سوريا 8255 إصابة حتى الآن، بينما في الشمال والشمال الشرقي بلغ عدد الإصابات 21305، إلى جانب 696 في منطقة "نبع السلام".في المقابل، بلغ عدد الوفيات في عموم المناطق 39، فيما قالت منظمات إنسانية من بينها "الدفاع المدني السوري" إن معظم الحالات التي رصدتها خلال الأسبوعين الماضيين من فئة الأطفال.وأضافت المنظمة في بيان أن "التفشي المتسارع يهدد حياة السكان بسبب ضعف البنية التحتية وإنهاك القطاع الطبي وفقدان مقومات الحياة".ويعتبر تلوث مياه الشرب أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى ظهور المرض في سوريا، وهو ما ينسحب أيضا على جارتها لبنان، والتي تشهد أيضا تفشيا متسارعا، حسب الأمم المتحدة ووزارة الصحة اللبنانية.وسجلت سوريا عامي 2008 و2009 آخر موجات تفشي المرض في محافظتي دير الزور والرقة.وبعد نزاع مستمر منذ 11 عاما، تشهد البلاد أزمة مياه حادة، على وقع تدمير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ما دفع الكثير من المواطنين للاعتماد على مياه شرب غير آمنة، وبالأخص من نهر الفرات.وقد أثبتت التحاليل النهائية الأخيرة لعينات من النهر وجود "ضمات الكوليرا فيه"، وكذلك الأمر بالنسبة لمصادر المياه التي يعتمد عليها السكان في شمال غربي البلاد، وخاصة في المخيمات التي تفتقد لشبكات الصرف الصحي، ومحطات المعالجة.

في غضون ذلك، تقول "منظمة الصحة العالمية" إنها تتبنى نهجا متعدد القطاعات للسيطرة على تفشي المرض في سوريا، من خلال زيادة قدرات ترصد الحالات وإجراء الاختبارات، وتدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتوصيل السوائل الوريدية وأطقم معالجة الكوليرا الأخرى.



لكن ومع ذلك، تحدثت الدكتورة شيرين النصيري، مسؤولة بوحدة الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها بالمكتب الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط عن "5 تحديات".



وتوضح النصيري لموقع "الحرة" أن هذه التحديات تشمل "عدم توفر مختبرات الأحياء الدقيقة في بعض المحافظات، وضعف خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، والنظام الصحي الهش الذي يؤثر على الخدمات الصحية".



كذلك، فإن هناك تحديات أخرى تتعلق بـ"محدودية الوصول إلى بعض المناطق بسبب الصراع و / أو انعدام الأمن، بما في ذلك داخل المخيمات"، إلى جانب "التأخير في الإبلاغ عن الحالات اليومية ما يؤدي إلى عدم وضوح الصورة الوبائية".



ووزعت "منظمة الصحة العالمية" 3.5 مليون من الأقراص المطهرة للمياه، بينما واصلت المشاركة في قيادة الاجتماع التنسيقي الوطني المعني باتصال المخاطر والمشاركة المجتمعية مع منظمة "اليونيسف"، للإبلاغ عن الوضع الوبائي، ودعم الشركاء الصحيين، وتقديم التوجيه للخطوات التالية.



لقاحات

وفي لبنان، قدمت "الصحة العالمية" الدعم إلى وزير الصحة العامة للحصول على شحنة حرجة قوامها 600000 جرعة من لقاح الكوليرا، من فريق التنسيق الدولي الذي يدير الإمدادات العالمية من لقاحات الكوليرا.



وسُلِّمت اللقاحات إلى مستودع الأدوية المركزي التابع لوزارة الصحة العامة، لاستخدامها خلال حملة التلقيح التي ستنطلق يوم السبت المقبل.



وفي ما يتعلق بسوريا قالت النصيري إن المنظمة الأممية ساعدت أيضا وزارة الصحة لتقديم طلب للحصول على 2 مليون جرعة من لقاح الكوليرا.



ومن المقرر أن توزع هذه الجرعات على جميع السكان الذين تزيد أعمارهم على عام واحد، في المناطق ذات الأولوية في 4 محافظات (الحسكة، ودير الزور، والرقة، وحلب).



من جانبه، كان مدير برنامج اللقاح في "وحدة تنسيق الدعم"، الطبيب السوري محمد سالم قد قال لـ"الحرة" إنهم يحضّرون "لمشروع لقاح يكون مدعوما من الصحة العالمية".



وأضاف: "نعمل على رفعه، لكن إلى الآن ما يزال في طور التخطيط والدراسة. لا مواعيد محددة لوصول اللقاح إلى سوريا".



وأوضح سالم أن "فعالية اللقاح تصل إلى 85 في المئة حتى عمر 3 و5 سنوات"، وأنه "مفيد جدا للحماية من الإصابة الفردية، حتى يتجه المجتمع لتعزيز إمكانياته، فيما يتم العمل على زيادة قدرة الإصحاح البيئي، لإنجاز مشاريع البنية التحتية، وعزل مياه الصرف الصحي".



اتهامات

في غضون ذلك، كانت "منظمة هيومان رايتس ووتش" قد حمّلت، قبل يومين، كلا من حكومتي سوريا وتركيا مسؤولية تفاقم وباء الكوليرا في الشمال السوري.



وهاجمت المنظمة السلطات التركية على خلفية تعطيلها إمدادات المياه في شمال شرق سوريا على حد قولها، وسط تفش متزايد للمرة الأولى منذ 2009 للكوليرا التي تسجّل انتشارا في محافظات سورية عدة منذ شهرين.



كما اتهمت "رايتس ووتش" الحكومة السوريّة بعرقلة إيصال المساعدات إلى المناطق الشمالية الشرقية الخاضعة لسيطرة الأكراد بـ "شكل ينطوي على التمييز".



وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في "هيومان رايتس ووتش"، آدم كوغل: "هذا التفشي المدمر لـ(الكوليرا) لن يكون آخر مرض منقول بالمياه يمسّ السوريين إذا لم تعالَج أزمة المياه الحادة في البلاد فورا، ولا سيما في الشمال الشرقي، إذ يمكن لتركيا، وينبغي لها، أن تتوقف فورا عن مفاقمة أزمة المياه في سوريا".



وأضاف بما يخص حديثه عن الحكومة السوريّة: "في 2011، وقف السوريون بوجه حكومة ترتكب الفظائع للنضال من أجل حقوقهم المدنية والسياسية، والآن، بعد أكثر من عقد من الزمن، ها هم يكافحون من أجل تلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية".



ووعدت وكالات الأمم المتحدة بإيصال الإمدادات الطبية، بما فيها المضادات الحيوية والسوائل الوريدية، من دمشق إلى مناطق تفشي الوباء في شمال شرقي سوريا، لكن الإمدادات لم تصل حتى 7 أكتوبر الماضي، أي بعد شهر من إعلان تفشي المرض.



وقال أحد عمال الإغاثة للمنظمة الحقوقية: "هناك عائلات بأكملها تمرض، والمراكز الصحية مكتظة، والناس يرقدون على الأرض. كل مرة يقولون الأسبوع المقبل، ولا تصلنا المساعدات"، موضحا أن التأخير سببه مشكلات في الحصول على موافقة الحكومة السورية على نقل الإمدادات.



وأشار العامل إلى الأيام الأولى لجائحة "كورونا المستجد" (كوفيد- 19)، بأنه في إحدى المرات، تأخرت الإمدادات الطبية المنتظرة لعام كامل، وهو ما أدى إلى تبقي شهر واحد من تاريخ انتهاء الصلاحية عند وصولها.



(الحرة)