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عربي-دولي
عبد اللهيان يبحث مع غوتيريش الملف النووي وأوكرانيا واليمن
Lebanon 24
11-11-2022
|
03:30
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بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة سير المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني والوضع في أوكرانيا واليمن وغيرها من القضايا.
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وجاء في بيان للخارجية الإيرانية، صباح الجمعة، أن عبد اللهيان تعليقاً على الحوار الفني بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصف التعاون بين الجانبين بأنه "مجدٍ".
وبحسب البيان، فقد أطلع عبد اللهيان الأمين العام للأمم المتحدة على تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة في إطار مفاوضات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي.
وفي معرض الحديث عن اليمن، أكد عبد اللهيان "استمرار الدور الإيراني في المساعدة على تمديد الهدنة والتعاون مع الأمم المتحدة بهذا الصدد".
وبشأن النزاع في أوكرانيا، جدد الوزير الإيراني نفيه "لإرسال أي طائرات مسيرة لروسيا لغرض استخدامها في النزاع".
وانتقد عبد اللهيان مواقف الدول الغربية إزاء الاحتجاجات في إيران، حيث اتهم وسائل الإعلام الغربية "بالتحريض على العنف وتعليم إعداد زجاجات مولوتوف وصنع الأسلحة، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين رجال الشرطة وزعزعة الاستقرار" في البلاد.
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