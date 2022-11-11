Advertisement

عربي-دولي

رجلٌ عربيّ يفوز بمليون دولار في أميركا.. ما هي جنسيّته؟

Lebanon 24
11-11-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1009586-638037534722797909.jpg
Doc-P-1009586-638037534722797909.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاز مهاجر سوري يعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من أربعين عاماً، بجائزة مالية تقدر بمليون دولار، بعد عملية سحب لليانصيب.

وحصل السوري صاحب محطة البنزين في ألتادينا بكاليفورنيا، ويدعى جوزيف شهيد (75 عاماً)، على مكافأة قدرها مليون دولار، بعد أن فازت تذكرة Powerball التي اشتراها بجائزة اليانصيب التاريخية.
Advertisement

وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن جوزيف شهيد تلقى شيكا بالمبلغ المذكور من مسؤولي اليانصيب، وصرح بأنه يخطط لمشاركة المكاسب المفاجئة مع أسرته، بما في ذلك أحفاده الـ11.

ويخطط شهيد لمواصلة إدارة "مركز خدمة جو"، على الرغم من أن ابنه شجّعه على التقاعد بمكافأته، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

ووفقا لشبكة "CNN" الأميركية، انتقل صاحب المتجر إلى الولايات المتحدة من سوريا عام 1980 مع زوجته وطفليه.

ونظراً لقيمة الجائزة الكبرى، علق مسؤولو اليانصيب لافتة في مركز خدمة جو كتب عليها: "الملياردير صنع هنا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2022-11-11
05:57 | 2022-11-11
05:30 | 2022-11-11
05:27 | 2022-11-11
05:00 | 2022-11-11
04:10 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website