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عربي-دولي
رجلٌ عربيّ يفوز بمليون دولار في أميركا.. ما هي جنسيّته؟
Lebanon 24
11-11-2022
|
04:30
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فاز مهاجر سوري يعيش في الولايات المتحدة منذ أكثر من أربعين عاماً، بجائزة مالية تقدر بمليون دولار، بعد عملية سحب لليانصيب.
وحصل السوري صاحب محطة البنزين في ألتادينا بكاليفورنيا، ويدعى جوزيف شهيد (75 عاماً)، على مكافأة قدرها مليون دولار، بعد أن فازت تذكرة Powerball التي اشتراها بجائزة اليانصيب التاريخية.
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وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن جوزيف شهيد تلقى شيكا بالمبلغ المذكور من مسؤولي اليانصيب، وصرح بأنه يخطط لمشاركة المكاسب المفاجئة مع أسرته، بما في ذلك أحفاده الـ11.
ويخطط شهيد لمواصلة إدارة "مركز خدمة جو"، على الرغم من أن ابنه شجّعه على التقاعد بمكافأته، حسبما ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".
ووفقا لشبكة "CNN" الأميركية، انتقل صاحب المتجر إلى الولايات المتحدة من سوريا عام 1980 مع زوجته وطفليه.
ونظراً لقيمة الجائزة الكبرى، علق مسؤولو اليانصيب لافتة في مركز خدمة جو كتب عليها: "الملياردير صنع هنا".
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