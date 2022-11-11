إذا أرادت أوروبا معاقبة إيران.. فهي تعرف ماذا تفعل

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بينما تدرس أوروبا جولة أخرى من العقوبات التي تستهدف إيران بسبب حملتها القاتلة على المتظاهرين وتزويدها روسيا بالأسلحة، هناك أداة عقوبات جاهزة موجودة بالفعل، وسيؤدي تفعيلها إلى إرسال رسالة لا لبس فيها إلى طهران. وتتمتع كل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بصفتهم مشاركين أصليين في الاتفاق النووي الإيراني، بالقدرة على اتخاذ الخطوة الأكثر أهمية على الإطلاق: العودة المفاجئة لعقوبات الأمم المتحدة الموجودة بالفعل في الكتب.وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "اعتبارًا من عام 2006، فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات وقيودًا دولية متصاعدة على إيران خوفًا من تنامي أنشطتها النووية والصاروخية. حرّم هذا الحظر نقل الأسلحة والأخرى التقليدية، بما في ذلك المسيّرات، داخل إيران وخارجها . وفرض حظر الصواريخ الشيء عينه على الأنظمة والمكونات المتعلقة بالصواريخ. ودعت عدة قرارات للأمم المتحدة إيران إلى وقف الأنشطة المتعلقة بالتخصيب النووي وحظرت على طهران اختبار صواريخ ذات قدرة نووية. بالإضافة إلى ذلك، وضع مجلس الأمن قائمة عقوبات دولية للأفراد المرتبطين بأنشطة إيران النووية والصاروخية وشجع على عزل النظام على الساحة العالمية. لكن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 قلب إطار عقوبات الأمم المتحدة على إيران. حدد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، الذي صادق على الصفقة، انتهاء حظر الأسلحة في عام 2020 وانتهاء حظر الصواريخ والعقوبات الفردية في عام 2023. في عام 2024، ستبدأ القيود النووية الرئيسية المفروضة على إيران في الانتهاء. حتى أن القرار خفف من حظر الأمم المتحدة على تجارب إيران الصاروخية".وتابعت المجلة، "لكن قرار مجلس الأمن هذا جاء أيضًا بآلية "انتعاش": وسيلة للدول الأصلية الأطراف في الصفقة الإيرانية - الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا - لفرض إعادة كافة عقوبات الأمم المتحدة السابقة إذا خالفت طهران التزاماتها. مع قيام إيران اليوم بتدوير عدد كافٍ من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب لعدة قنابل نووية، يمكن لأي طرف في أي وقت إخطار مجلس الأمن بأن إيران تخرق التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. عندها ستتاح لروسيا أو الصين فرصة تقديم قرار لمجلس الأمن لمنع العودة المفاجئة، لكنها ستخضع لحق النقض من قبل الأعضاء الدائمين الآخرين، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. حاولت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تفعيل آلية الانتعاش في آب 2020، لكن أعضاء مجلس الأمن الآخرين اعترضوا على ذلك على أساس أن واشنطن قد فقدت الحق في بدء الآلية عندما انسحبت من الاتفاق في 2018. وألغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن خطوة إدارة ترامب بعد فترة وجيزة من توليها منصبه في عام 2021 واقترحت الأسبوع الماضي فقط أن لندن أو باريس أو برلين هي الوحيدة التي يمكنها المضي قدمًا".وأضافت المجلة، "والجدير بالذكر أن الأمر لا يتطلب سوى دولة واحدة لبدء الآلية. على سبيل المثال، يمكن لرئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، الذي يقال إنه يدعم الإجراءات الإيرانية الصارمة، بما في ذلك آلية الانتعاش، أن يبدأ في دحرجة الكرة. مع تسارع برنامج طهران النووي، التعاطي الظالم مع المتظاهرين، والمسيّرات الإيرانية والمستشارين العسكريين في أوكرانيا، وبعد وصف مبعوث أميركي الصفقة الإيرانية بالموت، سيكون سوناك أكثر من مبرر في تولي زمام المبادرة. إلى جانب الإشارة القوية التي سترسلها إلى النظام في طهران، فإن إكمال الآلية سيكون له فوائد رئيسية أخرى. فالانتعاش يعني أن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة سيعود، وسيظل الحظر المفروض على الصواريخ. سيتم عزل إيران مرة أخرى من قبل المجتمع الدولي، مع احتمال أن يوسع العالم العقوبات التجارية والمالية ضد النظام. سيتم إحياء مطالب مجلس الأمن السابقة بأن توقف إيران كافة أنشطة التخصيب وأنشطة الصواريخ الباليستية ذات القدرة النووية، وكلاهما مهم في ضوء عدم امتثال طهران المستمر لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بما في ذلك جهودها لإخفاء المواقع والمواد النووية عن المفتشين الدوليين. على النقيض من ذلك، فإن إحياء الاتفاق والسماح بإلغاء عقوبات الأمم المتحدة المتبقية يعني وضع شريان حياة مالي لإيران عندما تكون أكثر عرضة للخطر. وبموجب الشروط المقترحة للاتفاق النووي الأقصر والأضعف الذي عرضته الولايات المتحدة على إيران في الأشهر الأخيرة، ستحصل طهران على إيرادات تقدر بنحو 275 مليار دولار خلال العام الأول، وترتفع إلى تريليون دولار في الإجمالي بحلول عام 2030. ستحتفظ إيران بالقدرة على توسيع برنامج أجهزة الطرد المركزي النووية مع التركيز على انتهاء صلاحية الاتفاق بالكامل في عام 2031".وبحسب المجلة، "باختصار، يمكن للنظام تقوية اقتصاده، وسحق الانتفاضات الشعبية، والخروج بقدرة عتبة نووية لا يمكن إيقافها بمجرد قول "نعم" للصفقة المعروضة. ويزعم المؤيدون الغربيون للاتفاق النووي أن الآلية ليست ذات صلة، وهي خطوة لن تفعل شيئًا لوقف تدفق المسيّرات والصواريخ من إيران إلى روسيا أو إضعاف النظام في مواجهة انتفاضة وطنية. لكن حجتهم تتجاهل حقيقتين أساسيتين. أولاً، طالما أن الحكومات الغربية تتحوط في سياساتها للحفاظ على إمكانية عقد صفقة مع طهران، فإنها لن تدعم المتظاهرين بالكامل ولن تحاسب إيران على دعم الحرب الروسية في أوكرانيا. من ناحية أخرى، تمثل الآلية تحولًا من عصر استرضاء إيران واستيعابها إلى عصر الضغط والمساءلة. ثانيًا، تستخدم العديد من الحكومات قرارات مجلس الأمن كأساس للقوانين واللوائح الوطنية، بما في ذلك العقوبات وإجراءات الإنفاذ الأخرى ضد إيران. إن استعادة القرارات السابقة بشأن إيران يعطي تلك الدول مبررًا لتوسيع الضغط الاقتصادي والسياسي، أو على الأقل التفكير مرتين في الانخراط في تجارة محظورة مع طهران. وتدعم العقوبات الدولية أيضًا جهود الإنفاذ العابرة للحدود الوطنية مثل مبادرة أمن انتشار الأسلحة، والتي بموجبها يمكن لتحالفات الدول العمل على منع التجارة المرتبطة بالانتشار من وإلى إيران".وختمت المجلة، "تزعم إدارة بايدن أن استعادة الاتفاق النووي الإيراني لم تعد محط تركيز. وقال مسؤول أوروبي كبير إن الصفقة "لم تعد مهمة". في غضون ذلك، يموت الإيرانيون على يد النظام، ويتعرض الأوكرانيون لهجمات مميتة بأسلحة تصنعها طهران ويتم إطلاقها بمساعدة مستشارين عسكريين إيرانيين. يجب ألا ينتظر الغرب أكثر من ذلك وأن يشرع الآلية من دون تأخير".