Advertisement

عربي-دولي

الملك تشارلز يتعرّض لموقف محرج.. رجل رشقه بالبيض وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)

Lebanon 24
11-11-2022 | 04:10
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

موقف محرج تعرّض له الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا خلال زيارته لمدينة يورك لتدشين تمثال الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ولقاء بعض الفعاليات المحلية، وكان ردّ فعله في غاية الهدوء.

 

وأظهرت مقاطع الفيديو توجّه الملك البريطاني لمصافحة بعض الأشخاص المصطفّين على جانبَي الطريق، والتقاط الصور معهم، ليتفاجأ برمي حبّات من البيض عليه وقد سُمعت هتافات يقول أصحابها: "المملكة المتحدة بُنيت بدماء العبيد".

 

وشكّل ردّ فعل الملك تشارلز صدمة للجميع، حيث تصرف بهدوء تام ولم يُظهر أي عصبية، واكتفى بالنظر إلى البيض الذي وقع عند قدميه، من دون أن يصدر عنه أي رد فعل غاضب.

 

وقد تمكنت الشرطة البريطانية من اعتقال الناشط الذي استهدف الملك بالبيض، وتبين أنه يدعى باتريك ثيلويل، وهو ناشط في مجال المناخ، ومرشح سابق في حزب "الخضر" عن مدينة يورك.

 

وفي أثناء اعتقاله، تحدث باتريك للكاميرات عن سبب رشقه الملك بالبيض قائلاً: "أنا مع كل ضحايا العبودية والاستعمار والإمبريالية... ذلك البيض هو العدالة الوحيدة التي سيتلقاها هؤلاء الناس، إنها لجميع الأشخاص الذين ماتوا حتى يتمكن ذلك الرجل من ارتداء التاج".

 

يُذكر أن الملك تشارلز الثالث كان قد تعرض لمحاولة اغتيال بإطلاق الرصاص خلال مناسبة عامة عام 1994، وكان وقتها ولياً للعهد، ولم يبدر منه أي خوف أو رد فعل غاضب.

(لها)

Advertisement

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:00 | 2022-11-11
05:57 | 2022-11-11
05:30 | 2022-11-11
05:27 | 2022-11-11
05:00 | 2022-11-11
04:30 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website