الكرملين: بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة عن بعد أمام مجموعة الـ20

نقلت وكالة "رويترز" عن الكرملين اليوم، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم إلقاء كلمة في قمة مجموعة العشرين عبر رابط فيديو.



وردا على سؤال عن سبب عدم حضور بوتين القمة في بالي، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "إن ذلك يرجع لجدول أعمال بوتين والحاجة إلى البقاء في روسيا".

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