أميركا أجرت طلعة لقاذفات "B 52" مع 13 دولة في الشرق الأوسط (صور)

10 نوفمبر | قامت قاذفتان من طراز B-52H، بالتحليق مع 13 من القوات الجوية الشريكة، مما يدل على القدرة للانتشار السريع للقوة الجوية العالمية جنبا إلى جنب مع كل من قوات التحالف والشركاء الإقليميين، وضمان استمرار السلامة والأمن في هذه المنطقة الحساسة.التفاصيل⬇️https://t.co/soF1VYW5ya pic.twitter.com/OxoewhkZb9
— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) November 10, 2022
10 نوفمبر | قامت قاذفتان من طراز B-52H، بالتحليق مع 13 من القوات الجوية الشريكة، مما يدل على القدرة للانتشار السريع للقوة الجوية العالمية جنبا إلى جنب مع كل من قوات التحالف والشركاء الإقليميين، وضمان استمرار السلامة والأمن في هذه المنطقة الحساسة.التفاصيل⬇️https://t.co/soF1VYW5ya pic.twitter.com/OxoewhkZb9