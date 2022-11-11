أميركا أجرت طلعة لقاذفات "B 52" مع 13 دولة في الشرق الأوسط (صور)

Advertisement

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها أجرت طلعة جوية لقاذفات بي-52 الاستراتيجية بالتعاون مع 13 دولة شريكة في الشرق الأوسط.وقال الجنرال مايكل كوريلا رئيس القيادة المركزية في بيان "تُظهر مهمة فرقة عمل القاذفات هذه التزامنا بالأمن الإقليمي والقدرات الجماعية لشركائنا العسكريين في المنطقة".كما أضاف "القيادة المركزية لديها القدرة على تفعيل عدد كبير من القوة القتالية الجوية بسرعة كبيرة بالتعاون مع شركائها".وأشار الجنرال الأميركي إلى أن قواته "يمكنها فعل الشيء نفسه على الأرض وفي البحر لمواجهة أي تحد بشكل حاسم".