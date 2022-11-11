ريابكوف: لم نقترح على الولايات المتحدة تنظيم لقاء بين لافروف وبلينكن

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لم تقترح على الولايات المتحدة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية البلدين، سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن أثناء قمة مجموعة العشرين ببالي.وفي تعليقه على بيان لوزارة الخارجية الأمريكية مفاده أن بلينكن لا يخطط للقاء لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين، أوضح ريابكوف في حديث لوكالة "نوفوستي" أن الجانب الروسي لم يخطط لعقد مثل هذا اللقاء.وقال: "لا توجد هناك أي قضايا تتطلب الآن، في رأينا، بدء مثل هذا الاتصال. ويعرف الأمريكيون موقفنا من جميع النواحي. ولدينا فكرة جيدة عن مواقفهم وأولوياتهم. لذلك لا يوجد هناك أي سبب لتقديم مثل هذا الاقتراح من جانبنا".وأضاف ريابكوف: "إنهم (الأمريكييون) يبحثون كل يوم ما هو ليس موجودا من حيث المبدأ. لا توجد لدينا أي خطط ولا نجري أي تحضير لمثل هذا الاتصال. يبدو أنهم يقنعون أنفسهم بأن ذلك ليس ضروريا".