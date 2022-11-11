Advertisement

عربي-دولي

ريابكوف: لم نقترح على الولايات المتحدة تنظيم لقاء بين لافروف وبلينكن

Lebanon 24
11-11-2022 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1009672-638037692660642807.jpg
Doc-P-1009672-638037692660642807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا لم تقترح على الولايات المتحدة تنظيم لقاء بين وزيري خارجية البلدين، سيرغي لافروف وأنتوني بلينكن أثناء قمة مجموعة العشرين ببالي.

وفي تعليقه على بيان لوزارة الخارجية الأمريكية مفاده أن بلينكن لا يخطط للقاء لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين، أوضح ريابكوف في حديث لوكالة "نوفوستي" أن الجانب الروسي لم يخطط لعقد مثل هذا اللقاء.
Advertisement

وقال: "لا توجد هناك أي قضايا تتطلب الآن، في رأينا، بدء مثل هذا الاتصال. ويعرف الأمريكيون موقفنا من جميع النواحي. ولدينا فكرة جيدة عن مواقفهم وأولوياتهم. لذلك لا يوجد هناك أي سبب لتقديم مثل هذا الاقتراح من جانبنا".

وأضاف ريابكوف: "إنهم (الأمريكييون) يبحثون كل يوم ما هو ليس موجودا من حيث المبدأ. لا توجد لدينا أي خطط ولا نجري أي تحضير لمثل هذا الاتصال. يبدو أنهم يقنعون أنفسهم بأن ذلك ليس ضروريا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:15 | 2022-11-11
13:00 | 2022-11-11
12:30 | 2022-11-11
12:15 | 2022-11-11
12:00 | 2022-11-11
11:30 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website