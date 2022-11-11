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عربي-دولي

ماذا سيفعل بايدن في شرم الشيخ بصحبة السيسي؟

Lebanon 24
11-11-2022 | 09:20
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يصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مدينة شرم الشيخ اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة المناخ العالمية COP27 التي تستضيفها مصر هذا العام.

ووفقا لموقع "القاهرة 24" فإن جدول أعمال الرئيس الأميركي جو بايدن في مصر سيكون جدولا حافلا، فلن يقتصر فقط على المشاركة في أعمال قمة المناخ والتي يأتي الرئيس الأمريكي محملا فيها بوعود قطعها خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة تمويل صندوق المناخ إلى 11 مليار دولار.
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ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي جو بادين خطابا طويلا تصل مدتة إلى نصف ساعة، عن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية في التصدي لتغيرات المناخ، وكذلك التأكيد على حزمة الوعود التي قطعها بايدن بزيادة دعم مواجهة تلك التغييرات.

كما سيعقد الرئيس الأمريكي لقاء ثنائيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال القمة، حيث يعتبر هذا اللقاء هو الثاني في أقل من أربعة أشهر، بعدما التقى السيسي وبايدن في القمة التي عقدت في السعودية خلال شهر يوليو الماضي بمشاركة عدد من القادة العرب.

وسيتحدث بايدن خلال اللقاء مع السيسي عن الدور الذي تقوم به مصر فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، وكذلك دعم المبادرات التي تتبناها مصر في مجال الطاقة المتجددة ومبادرة التكييف مع إفريقيا، والتي تحاول الولايات المتحدة تشجيع الدول الإفريقية على المشاركة فيها.
المصدر: روسيا اليوم
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