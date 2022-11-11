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عربي-دولي

أردوغان: جعلونا ننتظر 52 عاما على أبواب الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
11-11-2022 | 11:00
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تنتظر على أبواب الاتحاد الأوروبي منذ 52 عاما، مضيفا أن أنقرة سترد بالإجابة اللازمة عندما يحين الوقت.

وأضاف أردوغان متحدثا في حفل توزيع "الجوائز السمانية في العالم التركي": "لقد أُجبرنا على المعاناة لمدة 52 عاما على أبواب الاتحاد الأوروبي. وما زالوا يفعلون نفس الشيء. لكننا سنرد عندما يحين الوقت".
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ووقعت تركيا في عام 1963 اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي (المجموعة الاقتصادية الأوروبية آنذاك)، وفي عام 1987 تقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد.

ولم تبدأ مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلا في عام 2005، وتم تعليقها مرارا بسبب الخلافات.

وحتى الآن تم فتح 16 فصلا من أصل 35 فصلا من ملف المفاوضات.
المصدر: روسيا اليوم
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