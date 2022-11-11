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عربي-دولي

إيطاليا: رد فعل فرنسا حول سفينة المهاجرين عدائي

Lebanon 24
11-11-2022 | 11:30
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دانت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الجمعة، رد فعل فرنسا معتبرة أنه "عدائي وغير مفهوم وغير مبرر"، بعد إعلان باريس إجراءات انتقامية ضد روما بسبب رفضها السماح برسو سفينة تقل مهاجرين.

وقالت ميلوني: "تأثرت بشدة برد فعل الحكومة الفرنسية العدائي وغير المفهوم وغير المبرر".
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توتر متصاعد
إلى هذا، ازدادت حدة التوتر بين باريس وروما الأربعاء على خلفية رفض إيطاليا استقبال سفينة "أوشن فايكينغ" الإنسانية، والتي يوجد على متنها مئات المهاجرين، ما دفع باريس إلى إدانة هذا الموقف الإيطالي "غير المقبول".

وبينما كانت السفينة التابعة للمنظمة غير الحكومية "إس أو إس متوسط" وعلى متنها 234 مهاجرا، متوجهة إلى فرنسا بعد استنكارها "صمت إيطاليا الذي يصم الآذان"، يدور خلاف دبلوماسي بين البلدين.
من جهته، أوضح مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أنها شكرت فرنسا التي وافقت على حد قولها على استقبال السفينة في أحد موانئها.

لكنها واجهت نفيا من السلطات الفرنسية التي دانت "السلوك غير المقبول" للنظراء الإيطاليين، "المخالف لقانون البحار ولروح التضامن الأوروبي"، كما ذكر مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية.

ودعا المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران إيطاليا الأربعاء إلى أن "تقوم بدورها"، و"تحترم التزاماتها الأوروبية" عبر استقبال السفينة.

وكانت باريس وروما تواجهتا قبل أربع سنوات بشأن السفينة "أكواريوس" التابعة للمنظمة غير الحكومية نفسها وكانت تقل 629 مهاجرا.
المصدر: العربية
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