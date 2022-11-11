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عربي-دولي

العدالة تأخذ مجراها.. الإعدام لرجل اغتصب ابنة شقيقته

Lebanon 24
11-11-2022 | 06:53
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قضت محكمة مصرية بإعدام رجل أقدم على اغتصاب ابنة شقيقته القاصر داخل شقته، مستغلا غياب أشقائها، وفقا لما ذكرت صحيفة "الفجر" المحلية.

وأوضحت الصحيفة أن الحكم قد صدر عن محكمة جنايات محافظة الإسكندرية، بعد أن ثبت لها إقدام المتهم على اغتصاب الفتاة التي لم تتجاوز الخامسة عشرة من عمرها.
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وكانت التحقيقات قد أوضحت أن الفتاة قد انتقلت للعيش مع أشقائها عند خالها.

وأفادت التحقيقات أن الخال الذي اعتاد أن يتعاطى المواد المخدرة، أخبر أشقاء الضحية أن أختهم ليست في المنزل، حتى يذهبوا للبحث عنها، ليتسنى له الانفراد بها والاعتداء عليها.

وبحسب التحقيق فإن أشقاء المجني عليها اكتشفوا وجود شقيقتهم داخل الشقة، وأن الخال كان يتعاطى المخدرات مع شقيقتهم مستغلا صغر سنها وغياب ذويها.

وعرض المتهم على النيابة العامة، والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي قضت بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وهو ما صدق عليه لتصدر المحكمة بحقه قرارها.
المصدر: العربية

عربي-دولي

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