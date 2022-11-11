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عربي-دولي

قضية تجسس "خطيرة" لصالح روسيا تهز دولة أوروبية... ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
11-11-2022 | 07:43
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أعلن المدعي العام في السويد، الجمعة، توجيه تهمة "التجسس الخطير" لشقيقين سويديين للاشتباه بأنهما تجسسا لصالح جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي بين العامين 2011 و2021، علما بأن أحدهما كان مسؤولا استخباراتيا سابقا.
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وقال المدعي العام السويدي بير ليندكفيست في بيان إنه "بإمكان المعلومات التي تم الحصول عليها ونقلها والكشف عنها.. إذا وصلت إلى أيدي قوة أجنبية أن تلحق الضرر بأمن السويد".

وتم التعريف عن الشقيقين في لائحة الاتهامات على أنهما بايام كيا (35 عاما) وبيمان كيا (42 عاما). وذكرت تقارير إعلامية سويدية بأنهما من أصل إيراني.

عمل بيمان كيا في جهاز الاستخبارات السويدي "سابو" ووحدات استخباراتية في الجيش.

وذكرت صحيفة "داغنز نيهتر" أنه عمل في مرحلة ما في "مكتب جمع المعلومات الخاصة" الذي يعد القسم الأكثر سرّية في جهاز الاستخبارات العسكرية.

واتُّهم بالحصول بشكل غير قانوني على معلومات أثناء فترة عمله مع "سابو" والقوات المسلحة.

وأما بايام كيا، فيواجه تهمة "المشاركة في التخطيط للفعل وتولي الاتصالات مع روسيا وجهاز استخباراتها العسكرية GRU بما يشمل تسليم معلومات والحصول على مقابل".

وذكر الإعلام السويدي بأن الشقيقين اللذين يواجهان إمكانية سجنهما مدى الحياة في حال أُدينا، نفيا الاتهامات.

وأفاد وزير الدفاع السويدي بول يونسون البرلمان الجمعة بأن القضية "حساسة للغاية" وبأن بلاده شددت إجراءاتها الأمنية منذ توقيفهما قبل عام.
 
 
(سكاي نيوز)
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