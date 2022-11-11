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عربي-دولي
ما هو موعد تكليف نتانياهو بتشكيل الحكومة؟
Lebanon 24
11-11-2022
|
08:07
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أعلنت الرئاسة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتانياهو، الذي فاز في الانتخابات التشريعية في الأول من تشرين الثاني، سيكلف الأحد رسميا بتشكيل الحكومة.
وقالت الرئاسة الإسرائيلية في بيان: "رئيس الدولة إسحاق هرتسوغ أنهى اليوم اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب المنتخبة في الكنيست".
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وأوصت غالبية من النواب يبلغ عددهم 64، بمنح نتانياهو تفويضا لتشكيل حكومة، وسيتسلمه بموجب ذلك، الأحد، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وسيكون أمام نتانياهو 28 يوما لتجميع فريقه الوزاري، ويمكن أن يحصل على 14 يوما إضافية إذا لزم الأمر.
(سكاي نيوز)
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