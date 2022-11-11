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"الكوليرا" تصل إلى إسرائيل

Lebanon 24
11-11-2022 | 08:52
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كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن السلطات رصدت بكتيريا الكوليرا في مخزن للمياه شمال البلاد، وهو نتيجة على الأرجح لانتقاله من سوريا المجاورة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن رصد البكتيريا لا يشكل خطراً على العامة في تلك المرحلة، مضيفاً أن السلطات اتخذت خطوات "لحماية موارد المياه الإسرائيلية" والرقابة المنتظمة على أي تلوث محتمل للمياه، خصوصاً في الشمال، وفق رويترز.
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كما أردف في بيان: "في عينات سحبتها وزارة الصحة على مدى الأيام القليلة الماضية، أثبتت الفحوص تلوث عينة من خزان يارموكيم شمال البلاد بالكوليرا"، لافتاً إلى أن "منشأ البكتيريا على الأرجح هو سوريا بالنظر إلى التفشي المنتشر هناك".

وبحسب جمعية مياه وادي الأردن الإسرائيلية، فإن مياه الخزان الملوث تستخدم في الري.
 
 
(العربية)
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