بايدن يلتقي الرئيس المصري ويوجه رسالة بعد حديث السيسي عن الحرب في أوكرانيا

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قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن "مصر هي أم الدنيا وهي أكثر مكان لانعقاد قمة المناخ كوب 27، وأتمنى من هذه الزيارة أن تصبح العلاقات أقوى من الماضي".وقدم بايدن الشكر إلى السلطات المصرية على الوساطة والجهود المبذولة لوقف القتال في قطاع غزة.وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال إن "مصر تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا وكانت الوسيط الرئيسي في غزة".واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأميركي، جو بايدن الجمعة، في مدينة شرم الشيخ، وأكد الرئيس السيسي على عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.