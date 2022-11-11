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عربي-دولي

بايدن يلتقي الرئيس المصري ويوجه رسالة بعد حديث السيسي عن الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
11-11-2022 | 09:57
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قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن "مصر هي أم الدنيا وهي أكثر مكان لانعقاد قمة المناخ كوب 27، وأتمنى من هذه الزيارة أن تصبح العلاقات أقوى من الماضي".

وقدم بايدن الشكر إلى السلطات المصرية على الوساطة والجهود المبذولة لوقف القتال في قطاع غزة.
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وعن الحرب الروسية الأوكرانية، قال إن "مصر تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا وكانت الوسيط الرئيسي في غزة".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الأميركي، جو بايدن الجمعة، في مدينة شرم الشيخ، وأكد الرئيس السيسي على عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
 
وقال السيسي  إن الدولة المصرية أطلقت استراتيجية لحقوق الإنسان فى مصر، وكذلك مبادرة الحوار الوطني فى نيسان من هذا العام. وأضاف السيسي أن لجنة العفو الرئاسي تم إطلاقها لمتابعة كل القضايا والقوائم التي يتم تحديدها يتم التوقيع والتصديق عليها.

وقال الرئيس المصري إن لقائه مع نظيره الأمريكي بحضور الصحافة الأمريكية مهم من أجل نقل تطورات الأوضاع داخل مصر متابعا: "انا عارف إن ده محل اهتمام لكم".

وأضاف السيسي: "أوكد على العلاقة الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة والتى لم تتغير على مدار 40 عاما".
المصدر: روسيا اليوم
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