كوريا الشمالية تدحض تقييمات الجيش الجنوبي حول إطلاقها صاروخي كروز نحو المياه الجنوبية

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دحضت كوريا الشمالية تقييمات الجيش الكوري الجنوبي بشأن إطلاقها صاروخي كروز استراتيجيين نحو المياه الدولية قبالة مدينة أولسان الساحلية الكورية الجنوبية.وقال موقع "أوري مينجوك كيري"، وهو المنفذ الدعائي الشمالي إن هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي ذكرت في وقت سابق من الأسبوع أنها أطلقت صاروخي كروز استراتيجيين من منطقة بإقليم هامكيونغ الشمالي بكوريا الشمالية نحو أعالي البحر على بعد 80 كيلومترا قبالة ساحل مدينة أولسان بكوريا الجنوبية، وذلك ردا على التدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "العاصفة اليقظة" (Vigilant Storm).وأضاف الموقع الكوري الشمالي أنه فيما يتعلق بهذا الشأن ذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية في يوم 7 من الشهر الجاري أن نتائج الرصد عبر الاستطلاعات والتحليلات تختلف عن ادعاء كوريا الشمالية، قائلة أن الجيش الكوري لم يكتشف أي صاروخ كروز أو يرصده حتى الآن، وأوضح الموقع أن مدينة أولسان ليست منطقة قريبة من خط الترسيم العسكري وتقع على الساحل البعيد في الجنوب، لكن الجيش الكوري الجنوبي إذا لم يدرك إطلاق صاروخي كروز الإستراتيجيين لكوريا الشمالية نحو المياه الدولية بالقرب منها، يكون في ورطة.