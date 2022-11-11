قديروف يُعلن عن إرسال دفعة جديدة من المتطوعين إلى دونباس

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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن مجموعة جديدة من المتطوعين الشيشانيين توجهت إلى إقليم دونباس.وقال قديروف: "أرسلنا مجموعة أخرى من الوطنيين الحقيقيين، والذين يُطلق عليهم اسم المتطوعين، إلى إقليم دونباس الروسي".وأشار إلى أن المتطوعين أكملوا دورة قصيرة في التدريب على الأسلحة النارية، والتدريب التكتيكي والهندسي والتقني، وكذلك الطبوغرافي والطبي في جامعة القوات الخاصة الروسية.وأكد أن المتطوعين تدربوا على أسلوب القتال في الخنادق في ظروف أقرب ما يمكن إلى الظروف القتالية الحقيقية.