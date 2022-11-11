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عربي-دولي

لأول مرة.. روسيا وأميركا تناقشان أزمة "ستارت" النووية في مصر

Lebanon 24
11-11-2022 | 15:00
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن اجتماعات اللجنة الاستشارية الروسية بشأن معاهدة ستارت للأسلحة النووية ستعقد في مصر.
 
وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة تمتلك عددا كبيرا من مركبات الإطلاق الاستراتيجية التي لا تتناسب مع معايير معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية في معاهدة ستارت النووية، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة هذه المشكلة جنبا إلى جنب مع القضايا القديمة الأخرى في الاجتماع القادم في القاهرة.
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وأوضح ريابكوف في وقت سابق، لوكالة "نوفوستي" أن اجتماعات اللجنة الاستشارية الثنائية الروسية الأميركية بشأن معاهدة ستارت ستعقد في العاصمة المصرية أواخر تشرين الأول أو أوائل كانون الأول، وستستمر المفاوضات حوالي أسبوع.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، أن استئناف عمليات التفتيش سيكون أحد الموضوعات المطروحة للمناقشات. 
 
(روسيا اليوم) 
 
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