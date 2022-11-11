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عربي-دولي
بايدن يغادر مصر مسرعا
Lebanon 24
11-11-2022
|
16:30
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غادر الرئيس الأميركي جو بايدن مدينة شرم الشيخ مسرعا بعد وصوله بعدة ساعات قليلة، ومشاركته في قمة المناخ.
ويتوجه الرئيس الاميركي، لحضور قمة العشرين، حيث من المنتظر أن يلتقي الرئيس الصيني، كما سيبحث الطرفان عددا من الملفات الهامة، في ظل التوتر بين أكبر اقتصاديين في العالم.
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ووصل بايدن إلى مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، في زيارة استغرقت ساعات، للمشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ cop27، في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه رئاسة البيت الأبيض.
والتقى الرئيس الأميركي بالرئيس السيسي عقب وصوله مصر، وألقى عقب ذلك، كلمة في قمة المناخ تناول خلالها العديد من الجوانب المهمة في القضية التي تمس كافة شعوب العالم.
حضور الرئيس الأميركي إلى قمة المناخ، يأتي عقب تحقيق حزب الديمقراطيين الذي ينتمي إليه بايدن إنجازات قوية في انتخابات التجديد النصفي، فيما تتعرض الولايات المتحدة الأميركية لضغوط دولية لمساعدة الدول النامية في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم.
(روسيا اليوم)
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