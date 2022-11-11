"لحماية أجواء دول الناتو".. نشر 6 مقاتلات إسبانية في بلغاريا

أعلنت وزارة الدفاع البلغارية نشر 6 مقاتلات إسبانية من طراز يوروفايتر في قاعدة بيزمر الجوية في البلاد.



وقالت في بيان لها: يهدف نشر المقاتلات إلى حماية المجال الجوي للجمهورية في الفترة من 14 تشرين الثاني إلى 2 كانون الأول إلى جانب قوات سلاحها الجوي.

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وأضافت الدفاع البلغارية الجمعة، نقلا عن قائد سلاح الجو البلغاري اللواء ديميتار بيتروف: "إن التنفيذ المشترك لمهام القوات الجوية البلغارية والإسبانية في إطار مهمة الناتو في تعزيز حماية المجال الجوي، إنما يضمن قدرة الطيران العسكري البلغاري على العمل بشكل متكامل مع قوات الحلفاء وحماية المجال الجوي للدول الأعضاء في الناتو".

(روسيا اليوم)