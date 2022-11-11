بريطانيا تستدعي القائم بأعمال إيران.. بسبب "تهديد صحافيين"

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، أن المملكة المتحدة استدعت القائم بالأعمال الإيراني لديها بسبب ما قيل عن تهديدات وجهتها قوات أمن إيرانية لصحافيين في بريطانيا، وفق رويترز.



يأتي ذلك مع تصاعد حدة التوتر بين لندن وطهران في الأيام الماضية على خلفية تقرير لقناة "إيران إنترناشيونال"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها، كشفت فيه أن عاملين في القناة تعرضوا لتهديدات من النظام الإيراني.

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