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عربي-دولي

بريطانيا تستدعي القائم بأعمال إيران.. بسبب "تهديد صحافيين"

Lebanon 24
11-11-2022 | 16:30
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، أن المملكة المتحدة استدعت القائم بالأعمال الإيراني لديها بسبب ما قيل عن تهديدات وجهتها قوات أمن إيرانية لصحافيين في بريطانيا، وفق رويترز.

يأتي ذلك مع تصاعد حدة التوتر بين لندن وطهران في الأيام الماضية على خلفية تقرير لقناة "إيران إنترناشيونال"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها، كشفت فيه أن عاملين في القناة تعرضوا لتهديدات من النظام الإيراني.
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وهدد وزير الأمن الإيراني إسماعيل خطيب، الثلاثاء الماضي، بريطانيا بأنها "ستدفع ثمن إجراءاتها الرامية لزعزعة الأمن" في بلاده، حسب زعمه.

معاقبة مسؤولين أمنيين كبار
يذكر أنه بسبب دورهم العنيف في قمع التظاهرات التي انطلقت بإيران منذ وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر الفائت، أعلنت بريطانيا يوم 10 أكتوبر، فرض عقوبات على مسؤولين أمنيين إيرانيين كبار، وما تسمى بـ"شرطة الأخلاق".

كما أوضحت أن "الشرطة الدينية" لجأت للتهديد بالاحتجاز والعنف للتحكم فيما ترتديه الإيرانيات وفرض الرقابة على سلوكهن في الأماكن العامة.

تجميد أصول قائد قوات الباسيج
كذلك، أعلنت حظر سفر وتجميد أصول قائد قوات الباسيج، غلام رضا سليماني.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان إن "هذه العقوبات تبعث برسالة واضحة إلى السلطات الإيرانية، وهي أن الدول الغربية ستحاسبكم على قمعكم للنساء والفتيات وأعمال العنف المروعة التي تمارس ضد الشعب".
 
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