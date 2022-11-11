بعد انسحاب روسيا.. زيلينسكي: خيرسون أصبحت "لنا"

بعد إعلان روسيا انسحاب قواتها من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بـ"يوم تاريخي"..



وكتب زيلينسكي على تلغرام: "اليوم يوم تاريخي. نحن نستعيد خيرسون"، موضحاً أنه "في الوقت الراهن، مدافعونا موجودون في ضواحي المدينة. لكن قوات عسكرية خاصة موجودة بالمدينة"، وفق فرانس برس.

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