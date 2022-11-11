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عربي-دولي

بعد انسحاب روسيا.. زيلينسكي: خيرسون أصبحت "لنا"

Lebanon 24
11-11-2022 | 15:39
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بعد إعلان روسيا انسحاب قواتها من مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بـ"يوم تاريخي"..

وكتب زيلينسكي على تلغرام: "اليوم يوم تاريخي. نحن نستعيد خيرسون"، موضحاً أنه "في الوقت الراهن، مدافعونا موجودون في ضواحي المدينة. لكن قوات عسكرية خاصة موجودة بالمدينة"، وفق فرانس برس.
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كما أضاف: "شعبنا. لنا. خيرسون" إلى جانب رمز تعبيري لعلم أوكرانيا ومشاهد التقطها هواة من المدينة تظهر القوات الأوكرانية تتجمع مع سكان المدينة.

أكثر من 30 ألف جندي
يذكر أن الجيش الروسي كان أعلن في وقت سابق الجمعة انسحاب أكثر من 30 ألف جندي روسي من منطقة خيرسون، تاركين الضفة اليمنى لنهر دنيبرو للانتشار على ضفته اليسرى.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "سحب أكثر من 30 ألف جندي روسي وحوالي 5 آلاف وحدة تسليح ومركبة عسكرية" من الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

إلى ذلك بدأ الجيش الأوكراني دخول خيرسون بعد انسحاب القوات الروسية، بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية. وكتبت الوزارة على فيسبوك: "خيرسون تعود إلى السيطرة الأوكرانية. وحدات من القوات الأوكرانية تدخل المدينة".
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