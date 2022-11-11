Advertisement

عربي-دولي

فرنسا: غياب بوتين عن قمّة العشرين يظهر أن عزلة روسيا حقيقية

Lebanon 24
11-11-2022 | 17:50
A-
A+
Doc-P-1009831-638038111899671529.jpg
Doc-P-1009831-638038111899671529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت فرنسا أن "على مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية الكبرى دعوة روسيا لتبنّي "منطق خفض التصعيد" في أوكرانيا خلال قمتها المقبلة التي تنعقد الثلاثاء والأربعاء في إندونيسيا".
وسيتغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة، لكن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة منذ 24 شباط وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية والمالية المتعددة على العالم ستكون في طليعة الاهتمامات في بالي.
Advertisement
وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "هناك مساحة واضحة للغاية في مجموعة العشرين لإيصال رسالة سلام ومطالبة روسيا بالدخول في منطق خفض التصعيد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2022-11-11
16:59 | 2022-11-11
16:30 | 2022-11-11
16:30 | 2022-11-11
16:00 | 2022-11-11
15:52 | 2022-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website