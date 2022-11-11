فرنسا: غياب بوتين عن قمّة العشرين يظهر أن عزلة روسيا حقيقية

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اعتبرت فرنسا أن "على مجموعة العشرين للقوى الاقتصادية الكبرى دعوة روسيا لتبنّي "منطق خفض التصعيد" في أوكرانيا خلال قمتها المقبلة التي تنعقد الثلاثاء والأربعاء في إندونيسيا".وسيتغيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن القمة، لكن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة منذ 24 شباط وتداعياتها الجيوسياسية والاقتصادية والمالية المتعددة على العالم ستكون في طليعة الاهتمامات في بالي.وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن "هناك مساحة واضحة للغاية في مجموعة العشرين لإيصال رسالة سلام ومطالبة روسيا بالدخول في منطق خفض التصعيد".