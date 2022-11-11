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عربي-دولي

روسيا تحظر دخول 200 أميركي من بينهم أشقّاء لبايدن

Lebanon 24
11-11-2022 | 18:00
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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إنها حظرت دخول 200 مواطن أميركي إلى الأراضي الروسية، بينهم أشقاء للرئيس الأميركي جو بايدن، ردا على عقوبات من واشنطن.

وقالت الخارجية الروسية إنها منعت دخول فاليري بايدن أوينز وجيمس برايان بايدن وفرنسيس وليام بايدن.
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وتضمنت القائمة أيضا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.
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