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عربي-دولي

قتل والدته ووالده وجدته بدم بادر.. جريمة تشغل الرأي العام وهذا مصير الفاعل

Lebanon 24
12-11-2022 | 07:30
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أعلنت شرطة محافظة واسط في العراق، السبت، القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل والده ووالدته وجدته في قضاء النعمانية التابع للمحافظة.

وذكرت الشرطة في بيان: "بعد ورود أخبار بوجود حادث قتل في قضاء النعمانية تم على الفور توجيه قوة مشتركة، وبعد جمع المعلومات وفي غضون ساعة تم القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة قتل والده ووالدته وجدته، وضبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة".
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وأضافت: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتجريمه وفق أحكام المادة 406 ، القتل العمد، وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".
المصدر: روسيا اليوم
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