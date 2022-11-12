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عربي-دولي

بايدن أمام قمة آسيان: سنسعى لحل قضايا تمتد من جنوب بحر الصين إلى ميانمار

Lebanon 24
12-11-2022 | 08:00
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انضم الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مؤتمر رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بشراكة استراتيجية مع الرابطة للتعامل "مع أكبر القضايا".

وأعلن بايدن خلال كلمته، في افتتاح القمة الأميركية مع قادة رابطة آسيان في كمبوديا، أنه "سيناقش مع آسيان حرب روسيا الوحشية في أوكرانيا"، وكذلك "إطلاق منصة "آسيان" للبنى التحتية والاتصال، وتقديم أكثر من 850 مليون دولار في هذه الشراكة".
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وقال بايدن أمام قمة آسيان إن "الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الولايات المتحدة والرابطة ستتعامل مع أكبر القضايا"، مؤكدا السعي لحل قضايا تمتد من جنوب بحر الصين إلى ميانمار بالتعاون مع آسيان".

ولفت إلى أن "آسيان في صميم استراتيجيتنا ونسعى لتطوير التعاون معها"، وقال: "خصصنا مبالغ وأطلقنا مبادرات من شأنها تعزيز منظمة آسيان. كذلك، فإننا نؤكد الاستمرار في دعم مشاركتنا لبناء آسيان قوية".

ووصل بايدن إلى بنوم بنه في كمبوديا، السبت، للقاء قادة دول جنوب شرق آسيا قبل محادثاته مع نظيره الصيني الإثنين في بالي في إندونيسيا.

ويأتي الاجتماع بين رئيسي القوتين العظميين بعد أن أجرت كوريا الشمالية عددا قياسيا من تجارب إطلاق الصواريخ، بينما يتحدث مراقبون عن استعداد بيونغ يانغ لإجراء تجربة نووية ستكون السابعة في تاريخها.

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جيك ساليفان لصحافيين، السبت، إن بايدن سيبلغ شي على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، بأنه من مصلحة بكين "لعب دور بناء في كبح أسوأ توجهات كوريا الشمالية".
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