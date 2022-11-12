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عربي-دولي

تهديدٌ "مميت" لملايين البشر.. مجموعة علماء تكشف السّر!

Lebanon 24
12-11-2022 | 12:00
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كشفت مجموعة من العلماء عشية المؤتمر السابع والعشرين للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ النقاب عن خطر اختفاء الجليد في القطب الشمالي في الصيف.

وتشير صحيفة "ذا غارديان" البريطانيّة إلى أن المنطقة قد تفقد في غضون عشر سنوات الجليد البحري تماما، وفقا لتقرير العلماء، ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة لعشرات الملايين من الناس.
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وتقول الباحثة جولي بريغهام من جامعة ماساتشوستس: "لا يمكننا عمل أي شيء حيال ذلك. لقد أخطأنا وتركنا النظام (المناخي) يسخن أكثر من اللازم فعلا".

ووفقاً لتوقعات الخبراء، سيؤدي تقلص مساحة الجليد إلى كشف المحيط المتجمد الشمالي المظلم، الذي سيمتص الحرارة بدلا من عكسها، ما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى الاحترار العالمي. كذلك، يمكن ان يؤدي هذا، إلى أكبر ذوبان للجليد منذ 130 الف عام، سيؤثر في المناطق الساحلية.

وتجدر الإشارة، إلى أن الاتحاد الأوروبي توصل إلى اتفاق بشأن مشكلة الاحتباس الحراري واعتمد قانونا بشأن تقليل الانبعاثات الضارة في الغلاف الجوي بحلول نهاية العقد. ويحدد هذا الاتفاق أهداف دول الاتحاد الأوروبي في الحد من الانبعاثات من النقل وتدفئة المباني والزراعة والنفايات وغيرها. وبموجب القانون الجديد ، يجب خفض الانبعاثات من هذه المناطق بنسبة 40 بالمئة مقارنة بعام 2005.
 
(روسيا اليوم)
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