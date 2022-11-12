صوت انفجار يدوي في العاصمة السعوديّة.. ماذا حصل؟ (فيديو)

صوت انفجار الان في شرق الرياض الله يستر وش السالفة
— moooooo (@mohdsaad511) November 12, 2022
صوت انفجار الان في شرق الرياض الله يستر وش السالفة
باشر مدني #الرياض اشتعالًا لحظيًا في مطعم بحي النسيم، نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/HLFfK8iwHc
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 12, 2022
باشر مدني #الرياض اشتعالًا لحظيًا في مطعم بحي النسيم، نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/HLFfK8iwHc
انفجار مطعم في شرق الرياض 😟 #الرياض_الان pic.twitter.com/Qpk6Qr78bF
— ساره الاتحاديه ✨ (@ittihadsara_) November 12, 2022
انفجار مطعم في شرق الرياض 😟 #الرياض_الان pic.twitter.com/Qpk6Qr78bF