صوت انفجار يدوي في العاصمة السعوديّة.. ماذا حصل؟ (فيديو)

ضجّ موقع "تويتر" في السعودية، السبت، بالحديث عن سماع "صوت انفجار" في العاصمة الرياض، قبل أن تكشف السلطات السعودية عن ملابسات الواقعة.

وتحدث نشطاء عن سماعهم دوي الانفجار في بعض أحياء الرياض، وتداولوا مقطع فيديو يوثق الأضرار المادية التي لحقت في محيط وقوعه.

باشر مدني #الرياض اشتعالًا لحظيًا في مطعم بحي النسيم، نتج عنه إصابة شخصين، تم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. pic.twitter.com/HLFfK8iwHc — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 12, 2022

وكشفت هيئة الدفاع المدني السعودية، ملابسات ما حصل، مؤكدة مباشرتها التعامل مع "اشتعال لحظي في مطعم بحي النسيم بالرياض".ويظهر في مقطع الفيديو دماء متناثرة على الأرض في الشارع نتيجة للانفجار.ونتج عن الحادث، إصابة شخصين وتم نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وفقا لبيان الهيئة.ولم تذكر الهيئة في بيانها بشكل مباشر ما حصل داخل المطعم وأدى إلى وقوع الانفجار أو ملابساته، ولكنها أرفقت التغريدة بأخرى تحدثت فيها عن مخاطر استخدام أيّ مصادر تتسبب في شرر عند تسرب الغاز.وشرحت الهيئة في صورة مرفقة كيفية التصرف السليم عند تسرب الغاز.