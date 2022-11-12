بعد استعادة خيرسون.. "البحث عن جنود روس بالزي المدني"





وكانت سيطرة موسكو على خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولى عليها الجيش الروسي في الحرب، انتهت الجمعة، علما بأنها سقطت في أيدي الروس في بدايات الحرب التي اندلع في أواخر فبراير الماضي.

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وقالت الاستخبارات الأوكرانية إنها تعتقد أن بعض الجنود الروس بقوا في الخلف وتخلوا عن زيهم العسكري بارتداء ملابس مدنية لتجنب اكتشافهم، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، السبت.



وعادة ما تجري عمليات إعادة الاستقرار في أعقاب سيطرة القوات العسكرية على مناطق مدنية كانت بيد الأعداء، لكن السلطات الأوكرانية لم تخض في التفاصيل أكثر. بعدما أصبحت خيرسون بيد جيش أوكرانيا، إثر انسحاب القوات الروسية منها، شرعت كييف فيما أسمته بـ"إجراءات تحقيق الاستقرار والبحث عن جنود روس خلعوا بزاتهم العسكرية وتخفوا بين المدنيين".وكانت سيطرة موسكو على خيرسون، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولى عليها الجيش الروسي في الحرب، انتهت الجمعة، علما بأنها سقطت في أيدي الروس في بدايات الحرب التي اندلع في أواخر فبراير الماضي.وقالت الاستخبارات الأوكرانية إنها تعتقد أن بعض الجنود الروس بقوا في الخلف وتخلوا عن زيهم العسكري بارتداء ملابس مدنية لتجنب اكتشافهم، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، السبت.وعادة ما تجري عمليات إعادة الاستقرار في أعقاب سيطرة القوات العسكرية على مناطق مدنية كانت بيد الأعداء، لكن السلطات الأوكرانية لم تخض في التفاصيل أكثر.

ويعزى التحرك الأوكراني بخصوص البحث عن جنود متخفين إلى عدة أسباب لعل أبرزها أنه لا يزال حوالى 70 بالمائة من منطقة خيرسون الكبرى تحت السيطرة الروسية، كما ان انسحاب قوات روسيا إلى الضفة الشرقية من نهر دنيبر من خيرسون، أي أنها لم تبتعد كثيرا عن المدينة، هذا فضلاً عن وجود مخاوف تشير إلى أن الانسحاب الروسي قد يكون فخا.