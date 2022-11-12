ميدفيديف: لم نستخدم كل قوتنا في أوكرانيا

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري ميدفيديف أن بلاده تواجه حلف شمال الأطلسي "الناتو" والغرب بمفردها في أوكرانيا.وكشف ميدفيديف أن روسيا لم تستخدم كل قوتها بعد في أوكرانيا، وأن جيش بلاده لم يستخدم حتى الآن كل قدراته الهجومية، ولم يلجأ لضرب كل الأهداف الأوكرانية الموزعة في المناطق المدنية، قبل أن يضيف أن لكل قرار وقته.(سكاي نيوز)