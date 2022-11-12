بعد دخول خيرسون.. 6 مكاسب لأوكرانيا من "رئة القرم"

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كتب موقع "سكاي نيوز": دخلت القوات الأوكرانية، الجمعة، مدينة خيرسون المسماة بـ"رئة القرم" مع استكمال انسحاب القوات الروسية منها، حسبما قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزارة الدفاع الأوكرانية، وهو ما يشكل انتكاسة قوية أخرى لموسكو وتحولا في مسار الحرب، وفق خبراء عسكريين.وتقع منطقة خيرسون على حدود شبه جزيرة القرم، وتمثل هذه المقاطعة الواقعة في جنوب أوكرانيا خط إمداد حيوي، نظرا لإطلالها على بحر آزوف وكذلك البحر الأسود، بالإضافة إلى قربها من مصب نهر دنيبرو.وأكدت موسكو، الجمعة، أن قواتها أكملت انسحابها من خيرسون العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها موسكو منذ بداية الحرب، فيما أعلنت كييف استعادة عشرات المناطق التي تنتشر فيها الألغام جنوبا بعد هذا الانسحاب.ووفق تقارير أوكرانية ومسؤولين استقبل سكان المدينة، القوات الأوكرانية بفرحة عارمة، ونشر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على حسابه بموقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر قيام بعض الأفراد بإزالة لافتة من أحد الشوراع عليها العلم الروسي.وتشكل المباني المحطمة وشاحنة مدمرة على الطريق السريع المؤدي إلى خيرسون دليلا على خط المواجهة السابق في منطقة بوساد بوكروفسكي القريبة.كما أقام جنود أوكرانيون نقاط تفتيش ووقفوا يلوحون لمركبات الجيش الأوكراني لدى دخولها المدينة ، وفق وكالة" فرانس برس".