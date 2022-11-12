روسيا: لم نوافق على تمديد العمل باتفاق الحبوب

بعدما عقد قادة الأمم المتحدة محادثات مع مسؤولين روس في جنيف، أمس الجمعة، بشأن اتفاقيات البحر الأسود المرتبطة بتصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا، أعلنت موسكو أنها لم تتخذ قرارا بعد بخصوص التمديد.

Advertisement





لم نبتّ بالقرار

كما تابعت أنها لم تبتّ قرارها بعد بشأن إمكانية التمديد من عدمها.



أتى الإعلان الروسي ردّاً على كلام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صباحاً، بأن تمديد اتفاق الحبوب سيكون قرارا "صائبا"، مشددا على ضرورة وضع حد زمني للاتفاق.



هل يمدد الاتفاق؟

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت أعربت عن أملها بتسهيل عمليات تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق الدولية من دون أي عوائق. وذكرت وزراة الخارجية الروسية في بيان، السبت، أن موسكو غير راضية عن تنفيذ المذكرة المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تصدير منتجاتها الزراعية.لم نبتّ بالقراركما تابعت أنها لم تبتّ قرارها بعد بشأن إمكانية التمديد من عدمها.أتى الإعلان الروسي ردّاً على كلام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صباحاً، بأن تمديد اتفاق الحبوب سيكون قرارا "صائبا"، مشددا على ضرورة وضع حد زمني للاتفاق.هل يمدد الاتفاق؟يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت أعربت عن أملها بتسهيل عمليات تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق الدولية من دون أي عوائق.

ينتهي العمل بالاتفاق الذي يسمح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من عدة موانٍ أوكرانية عبر البحر الأسود والذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في 22 تموز به في 19 تشرين الثاني إذا اعترضت روسيا أو أوكرانيا على تمديده.



وكانت روسيا أوقفت مشاركتها مؤقتا فيه بعد اتهام أوكرانيا باستخدامه كغطاء لاستهداف سفن روسية في شبه جزيرة القرم.



ولم تؤكد أوكرانيا كما لم تنفِ مسؤوليتها.