Advertisement

عربي-دولي

روسيا: لم نوافق على تمديد العمل باتفاق الحبوب

Lebanon 24
12-11-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1010058-638038768350768966.jpg
Doc-P-1010058-638038768350768966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما عقد قادة الأمم المتحدة محادثات مع مسؤولين روس في جنيف، أمس الجمعة، بشأن اتفاقيات البحر الأسود المرتبطة بتصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا، أعلنت موسكو أنها لم تتخذ قرارا بعد بخصوص التمديد.
Advertisement
وذكرت وزراة الخارجية الروسية في بيان، السبت، أن موسكو غير راضية عن تنفيذ المذكرة المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تصدير منتجاتها الزراعية.

لم نبتّ بالقرار
كما تابعت أنها لم تبتّ قرارها بعد بشأن إمكانية التمديد من عدمها.

أتى الإعلان الروسي ردّاً على كلام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صباحاً، بأن تمديد اتفاق الحبوب سيكون قرارا "صائبا"، مشددا على ضرورة وضع حد زمني للاتفاق.

هل يمدد الاتفاق؟
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت أعربت عن أملها بتسهيل عمليات تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا إلى الأسواق الدولية من دون أي عوائق.
ينتهي العمل بالاتفاق الذي يسمح بتصدير المواد الغذائية والأسمدة من عدة موانٍ أوكرانية عبر البحر الأسود والذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في 22 تموز به في 19 تشرين الثاني إذا اعترضت روسيا أو أوكرانيا على تمديده.

وكانت روسيا أوقفت مشاركتها مؤقتا فيه بعد اتهام أوكرانيا باستخدامه كغطاء لاستهداف سفن روسية في شبه جزيرة القرم.

ولم تؤكد أوكرانيا كما لم تنفِ مسؤوليتها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:44 | 2022-11-15
04:30 | 2022-11-15
04:00 | 2022-11-15
03:30 | 2022-11-15
03:17 | 2022-11-15
03:00 | 2022-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website